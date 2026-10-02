i Intendant Peter Hofbauer mit Vera Russwurm und "Lumpazivagabundus" Andy Lee Lang im Wiener Metropol Wiener Metropol / Rene Brunhölzl Wien Premiere! Nestroy-Hit lockt Promis ins Wiener Metropol Ein alter Nestroy, neue Musik und ein prominentes Premieren-Publikum. "Lumpazivagabundus" ist wieder los – und die Wiener Promis wollten dabei sein. Von Heute Entertainment 02.10.2026, 12:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Klassiker sorgt erneut für Aufsehen: Johann Nestroys "Lumpazivagabundus" ist zurück – und feierte am 1. Oktober in einer neuen musikalischen Fassung Wien-Premiere. Nach dem Erfolg im Sommer auf Schloss Weitra holt Intendant Peter Hofbauer das Stück nun nach Wien.

Für die neue Version wurde Nestroys Text mit Musik von Carl Michael Ziehrer kombiniert. Auf der Bühne standen unter anderem Andy Lee Lang als Lumpazivagabundus, Martin Muliar als Knieriem, Florian Stanek als Zwirn und Aris Sas als Leim.

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"Lumpazivagabundus" Premiere im Wiener Metropol i ?

Auch im Publikum gab es einiges zu sehen. Zahlreiche Promis wollten sich die musikalische Premiere nicht entgehen lassen. Toni Polster, Missy May, Gary Lux, Vera Russwurm oder Edith Leyrer waren bei der Premiere dabei. Birgit Sarata, Manfred Waba und Gerti Senger waren ebenfalls im Metropol zu Gast.

Als der letzte Vorhang fiel, war die Stimmung eindeutig: Applaus und Standing Ovations für das Ensemble. Wer sich selbst vom neuen "Lumpazivagabundus" überzeugen will, hat noch bis 25. Oktober die Gelegenheit dazu.