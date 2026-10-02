i Wolfgang und Monika Pelz mit Elisabeth Gürtler und Alexander Schallenberg bei der Eröffnung im Palais Esterházy Roland Rudolph Mit Gürtler und Schallenberg Kunst zieht an! Damen crashen exklusiven Herrenclub Ladies first! In den Wiener Renn-Verein durften jetzt für einen besonderen Anlass ausnahmsweise auch die Damen rein. Von Heute Entertainment 02.10.2026, 11:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich ist der Wiener Renn-Verein eine ziemlich exklusive Herrenangelegenheit. Diesmal bekam die Männerrunde allerdings hochkarätigen Damenbesuch: Für die "Vienna Highlights" Kunstmesse öffnete der traditionsreiche Nobelclub im Palais Esterházy seine Türen und wurde zum Treffpunkt für Kunst und Society.

Veranstalter Wolfgang Pelz verwandelte die eleganten Räumlichkeiten dafür in eine exklusive Kunstwelt. Statt auf eine riesige Ausstellung setzte er auf "Klasse statt Masse" und holte renommierte Galerien ins Palais. Zu sehen gibt es dort unter anderem Werke von Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Kiki Kogelnik und Erwin Wurm.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Eröffnung der "Vienna Highlights" Kunstmesse i ?

Kunst lockt VIPs

Der Blick auf die besonderen Kunstwerke lockte die Wiener VIPs zur exklusiven Eröffnung. Ex-Bundeskanzler Alexander Schallenberg schaute ebenso vorbei wie Alexandrea Kaszay, CEO der Spanischen Hofreitschule, und Juwelier Wolfgang Köchert.

Mit dabei waren außerdem Thomas Schäfer-Elmayer, Marika Lichter, Michael Dangl und Zoryana Kushpler, während Elisabeth Gürtler die Ausstellung mit inspirierenden Worten eröffnete.

Pelz zog ein zufriedenes Resümee: "Unser Credo ist Klasse statt Masse und es hat sich bewiesen, dass kleine, elitäre Kunstmessen die Besucher eher interessieren als groß angelegte Ausstellungen." Die "Vienna Highlights" ist noch bis Sonntag, 4. Oktober im Palais Esterházy geöffnet.