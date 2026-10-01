i Die Stars des Abends: Kristina Sprenger und David Oberkogler Andreas Tischler / Vienna Press Begeisterte Promis Badewannen-Chaos bei Sprenger-Premiere Kristina Sprenger feierte in Berndorf Premiere. Eine kaputte Badewanne bringt dabei nicht nur die Handlung, sondern auch die Gefühle ins Rollen. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 20:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vorhang auf für Kristina Sprenger und David Oberkogler! Im Stadttheater Berndorf feierte am Donnerstagabend (01. Oktober) die Komödie "Alles, was sie wollen" Premiere. Auf der Bühne wird aus einer kaputten Badewanne plötzlich eine ziemlich persönliche Angelegenheit.

Sprenger spielt darin die erfolgreiche Theaterautorin Lucie, der ausgerechnet ihr glückliches Privatleben zum Problem wird. Die Ideen bleiben aus, das Papier leer. Erst als ihr Nachbar Thomas, gespielt von Oberkogler, auftaucht, kommt wieder ordentlich Bewegung in ihr Leben.

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"Alles, was sie wollen" feierte Premiere i ?

Was mit einer defekten Badewanne beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Spiel mit Nähe, Gefühlen und jeder Menge Selbstironie. Und auch ein Kuss zwischen den beiden gehört dazu, für Sprenger natürlich reine Bühnenarbeit.

Regie führt Christine Wipplinger, die das Zwei-Personen-Stück von Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière inszeniert hat. Insgesamt steht die Komödie im Oktober sieben Mal im Stadttheater Berndorf auf dem Programm.

Applaus gab es von Promis wie: Schauspieler Christoph Fälbl, Sängerin Elisabeth Engstler, Schauspielerin Julia Cencig oder Kabarettist Herbert Steinböck.