i Tara Tabitha sieht ihren Königstitel in der Reality-Welt als berechtigt an. IMAGO/Gartner Wienerin räumt 50.000 Euro ab Tara Tabitha holt sich "Beauty and the Nerd"-Sieg Realitystar Tara Tabitha darf jubeln: Gemeinsam mit ihrem Nerd Sebastian sichert sich die Österreicherin den Sieg bei "Beauty and the Nerd". Von Heute Entertainment 02.10.2026, 10:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der nächste Reality-Win für Tara Tabitha! Nach ihrem Triumph bei "Kampf der Realitystars" ist die Wienerin jetzt auch die Siegerin der siebenten Staffel von "Beauty and the Nerd". Gemeinsam mit Survival-Nerd Sebastian setzte sich die 33-Jährige im großen Finale gegen die Konkurrenz durch.

Dabei war Tara erst später in die Thailand-Villa eingezogen – und als Beauty-Nachzüglerin bekam sie ein besonderes Recht: Sie durfte sich einen bereits vergebenen Nerd schnappen und dessen Beauty-Partnerin aus dem Spiel kicken. Tara entschied sich für Sebastian und bildete ab Folge zwei mit ihm ein Team.

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Und diese Entscheidung hat sich wohl ausgezahlt! Im Finale konnten die "Beauty" und der "Nerd" sich durchsetzen und holten sich nicht nur den Sieg der diesjährigen Staffel, sondern nehmen auch noch 50.000 Euro mit nach Hause.

"Was für eine geile Reise!" Auf Instagram zieht sie jetzt ihr Fazit und bedankt sich bei allen Beteiligten: "Danke an das gesamte Team, die Produktion, die Nerds und die lieben Beautys für diese wunderschöne Erfahrung."

Die Ruhe vor dem Sturm

Doch während Tara jetzt allen Grund zum Feiern hat und auf ein schönes TV-Erlebnis zurückblickt, wartet schon das nächste Kapitel – und das scheint deutlich weniger fröhlich werden. Bei "Temptation Island VIP" wird Tara gemeinsam mit Dennis Lodi ihre Beziehung testen. Viel Vorfreude gibt es bei ihr allerdings nicht: Den Dreh bezeichnete sie als "das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe".