i Kabarettist Stefan Haider ist mit Tochter Mirjam zu Gast bei Claudia Stöckls "Ö3-Frühstück bei mir" Hitradio Ö3/Norbert Ivanek Schwerer Schicksalsschlag Haider: Tochter kämpfte nach Herzstillstand ums Leben Ein Anruf stellte die Welt von Kabarettist Stefan Haider auf den Kopf: Seine Tochter erlitt einen Herzstillstand. Was folgte, war ein Kampf ums Leben. Von Heute Entertainment 02.10.2026, 14:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich war es ein ganz normaler Septembertag – bis bei Stefan Haider plötzlich das Telefon klingelte. Ein Jahr ist es her, seit seine damals 30-jährige Mirjam Haider plötzlich zusammenbrach. Im AKH wurde sie 80 Minuten lang reanimiert, ihr Herz schlug wieder. Doch schon bald war klar: Es würde sich nicht mehr erholen. "Wir wurden schon darauf vorbereitet, uns verabschieden zu müssen", erzählt Stefan Haider jetzt im "Ö3-Frühstück bei mir".

Während seine Tochter auf der Intensivstation im Tiefschlaf lag, hielt er sich an seinem Glauben fest. "Ich habe auf der Intensivstation den Rosenkranz gebetet – unsere Verwandten haben gebetet, in meiner Pfarre wurden für Mirjam Gebetsgruppen gebildet. Die Hoffnung war immer da."

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Gäste bei Claudia Stöckls "Frühstück bei mir" i ?

Neun Tage später geschah das, womit kaum noch jemand gerechnet hatte: Mirjam wurde aus dem Tiefschlaf geholt und zeigte volle Reaktionsfähigkeit. Doch ihr Herz hatte sich nicht mehr erholt. Mirjam brauchte ein Spenderherz – und die Transplantation war schließlich erfolgreich.

Heute trägt sie das Herz eines anderen Menschen in sich. Dass ihr eigenes Überleben mit dem Verlust einer anderen Familie verbunden ist, beschäftigt sie noch immer. "Heute sehe ich die Beziehung zwischen mir und dem Menschen, von dem mein neues Herz stammt, so: Es ist unser Herz, und ich darf es weitertragen," erzählt sie im Talk mit Claudia Stöckl.

Über diesen Weg, ihre zweite Chance und den Moment, der ihr Leben komplett veränderte, sprechen Mirjam und Stefan Haider am Sonntag, dem 4. Oktober ab 9:00 Uhr auf Ö3 bei Claudia Stöckls "Frühstück bei mir".