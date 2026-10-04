i Johannes Höfinger ist im neuen Jungbauernkalender zu sehen Andreas Tischler Vienna Press / Instagram Lässt die Hüllen fallen Nackt im Jungbauernkalender! ATV-Star zieht blank Johannes Höfinger lässt die Hüllen fallen: Für den neuen Jungbauernkalender zeigt sich der ATV-Star so freizügig wie nie. Von Heute Entertainment 04.10.2026, 12:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

ATV-Star Johannes Höfinger ist kein Neuling in Sachen Jungbauernkalender. Auch für die Ausgabe 2027 stand der aus "Bauer sucht Frau" oder "Forsthaus Rampensau" bekannte Realitystar wieder vor der Kamera – diesmal aber mit besonders wenig Stoff.

Offiziell präsentiert wird der Kalender erst am 7. Oktober, doch bereits jetzt gibt der Höfinger einige Einblicke hinter die Kulissen. Beim Shooting posierte der Landwirt gemeinsam mit weiteren Models und ließ dabei komplett die Hüllen fallen.

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Johannes Höfinger - große Party zum 30er i ?

Einzig und allein ein Hut – oder auf anderen Fotos eine Gießkanne – verdeckt das Nötigste. "Ein kleiner Vorgeschmack auf den Jungbauernkalender 2027," schreibt Höfinger. Er freut sich sehr, erneut Teil des Kalenders zu sein: "Für mich zeigt der Kalender die moderne, selbstbewusste und auch sexy Seite der Landwirtschaft – fernab von dem Bild, das viele vielleicht noch im Kopf haben", erklärt er gegenüber "Heute".

Besonders wichtig ist ihm dabei die Vielfalt: "Gerade als queerer Landwirt bedeutet mir diese Offenheit besonders viel. Es ist schön zu sehen, wie vielfältig und offen die Landwirtschaft mittlerweile ist – und dass dabei jeder seinen Platz haben kann."

Bei der Kalenderpräsentation auf der Wiener Kaiser Wiesn bekommt Höfinger außerdem prominente Unterstützung: Seine "Forsthaus Rampensau"-Begleitung Lydia Kelovitz und seine gute Freundin Simone Lugner werden ebenfalls vor Ort sein.