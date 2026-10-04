i Für die beiden ist es nicht das erste Wüsten-Abenteuer: Bereits in Dakar gingen sie Anfang des Jahres an den Start Instagram Nach fünf Tagen Vollgas Rallye beendet! Swarovski meldet sich aus der Wüste Staub, Sand und fünf Tage voller Adrenalin: Victoria Swarovski meldet sich nach ihrem Rallye-Abenteuer aus Marokko zurück. Von Heute Entertainment 04.10.2026, 13:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie wusste vor dem Start selbst nicht, was sie erwartet. Jetzt sind fünf Tage Wüste vorbei: Victoria Swarovski hat die Rallye du Maroc hinter sich. "Mein Gesicht, bevor ich gestartet bin. Da wusste ich noch nicht, was mich erwartet" – mit einem Schnappschuss, der offenbar kurz vor dem Start entstand, läutet Swarovski ihren Rückblick auf das Wüsten-Abenteuer ein.

Bei der Rallye war sie mit ihrem Partner Mark Mateschitz am Start. Die beiden gingen allerdings nicht gemeinsam auf die Strecke: Mateschitz fuhr als "Mark Mustermann" einen Ford Raptor, Swarovski trat als "Vic Flip" in einem Toyota Hilux an. Jeder also in einem eigenen Auto.

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Victoria Swarovski präsentiert ihren neuen Look i ?

Fünf Tage später ist die Ungewissheit vom Start längst vorbei. "Wir haben die Rallye du Maroc bis SS5 beendet", schreibt Swarovski. SS5 ist die letzte der fünf gewerteten Etappen der Rallye.

In ihrem Fotorecap nimmt die 33-Jährige ihre Follower noch einmal mitten hinein ins Geschehen: Ins Rallye-Auto und mitten in die marokkanische Wüste. Dazu gibt es auch ein gemeinsames Foto mit ihrem Beifahrer Stefan Henken.

"Danke, dass du es immer mit mir aushältst"

Die beiden haben die fünf Tage Rallye gemeinsam durchgestanden – und dafür findet Swarovski zum Abschluss liebevolle Worte: "Danke, dass du es im Auto immer mit mir aushältst und diese fünf Tage absolut mit mir gerockt hast. Du bist der Beste."