i Christina "Mausi" Lugner und Richard Lugner hatten eine enge Verbindung. Auch nach ihrer Scheidung feierten sie ihre Geburtstage zusammen. Andreas Tischler / Vienna Press Mörtel-Platz im Schanigarten "Mausi" Lugner nimmt Platz-Debatte mit Schmäh Christina "Mausi" Lugner findet den privaten "Richard-Lugner-Platz" deutlich charmanter als eine nüchterne Lösung der Stadt. Von Romina Colerus 05.10.2026, 14:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nachdem Anna und Christian Sinemus angekündigt haben, Richard Lugner im Schanigarten ihres Lokals einen eigenen Platz zu widmen, meldet sich nun auch seine Ex-Frau Christina "Mausi" Lugner zu Wort.

"Wenn die Stadt Wien meint, für einen Richard-Lugner-Platz sei kein Platz, dann machen wir eben selbst Platz. Und zwar dort, wo es viel gemütlicher ist, bei einem guten Glas Wein, einem Schnitzel und hoffentlich ganz viel Sonne", findet sie klare Worte im Gespräch mit "Heute" .

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Bildstrecke: Das war Richard Lugner i ?

Für "Mausi" passt diese Variante ohnehin besser zu ihrem Ex-Mann als eine klassische Ehrung. "Ich finde, ein Platz im Schanigarten passt zu Richard ohnehin viel besser als irgendein steinerner Platz mit drei Tauben und einem Parkverbotsschild."

Auch ihren typischen Schmäh verliert sie dabei nicht. "Und eines ist sicher: Der 'Richard Mörtel Lugner Platz' wird der wahrscheinlich einzige Platz in Wien sein, auf dem Richard auch nach seinem Tod noch regelmäßig für Gesprächsstoff sorgt."

Ganz abschreiben will sie die Stadt Wien trotzdem nicht. "Vielleicht entdeckt ja irgendwann auch die Stadt Wien, dass man einem Original wie Richard nicht unbedingt einen großen Platz schenken muss. Hauptsache, man gibt ihm einen Namen, der bleibt."

"Danke, Anna und Christian. Richard hätte seine Freude daran gehabt und wahrscheinlich sofort einen VIP-Tisch reserviert", bedankt sie sich bei den beiden. Eröffnet wird der private Platz am 11. Oktober, Mörtels Geburtstag.