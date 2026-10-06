Unerwartet: So reagiert Sandra auf Heiratsantrag

Erst Trennung, dann Liebes-Comeback und jetzt sogar die Verlobung. Bei der "Forsthaus Rampensau"-Watchparty ging Bauer Lukas vor seiner Sandra plötzlich auf die Knie.
Die beiden hatten nach ihrer gemeinsamen Teilnahme 2025 bei "Forsthaus Rampensau" zunächst getrennte Wege eingeschlagen. Inzwischen haben Lukas und Sandra aber wieder zueinandergefunden.
Bei der Watchparty der neuen Staffel in der Wiener Urania fasste Lukas nun seinen Mut zusammen. Vor Ort machte er Sandra einen Heiratsantrag und setzte damit ihrer turbulenten Liebesgeschichte ein ziemlich romantisches Kapitel drauf. "So wie's ausschaut hab' ich eine Mausefalle mitgehabt und die hat zugeschnappt", scherzt Lukas und präsentiert die Ring-Schachtel.
Ausgerechnet dort, wo ihre Beziehung einst ordentlich auf die Probe gestellt wurde, wollte Lukas nun Nägel mit Köpfen machen, doch Sandras Reaktion fiel anders aus, als erwartet. "Lukas hat mich gefragt, ob ich seine Frau werden möchte und ich sagte 'Irgendwann'“, grinst sie."
Ein klassisches Ja-Wort war es damit noch nicht. "Es ist kein 'Ja' und es ist kein 'Nein'", hält Sandra fest. Ganz leer ging Lukas aber nicht aus: "Aber den Ring behalt ich."
Für die Gäste der Premiere war der Antrag jedenfalls einer der emotionalsten Momente des Abends und für Lukas und Sandra wohl der schönste Beweis, dass ein Liebes-Comeback manchmal sogar bis vor den Traualtar führen kann.