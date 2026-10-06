i Tara Tabitha ist seit 16 Jahre im Reality-TV zu sehen Andreas Tischler / Vienna Press Fake-Beziehungen & Trash-Gagen Tara enthüllt TV-Geheimnisse: So viel verdient sie Fake-Lovestorys, Hass und Gagen im sechsstelligen Bereich: Wienerin Tara Tabitha packt aus, wie Reality-TV wirklich läuft. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 12:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit 16 Jahren ist Wienerin Tara Tabitha inzwischen im Reality-TV zu sehen – und sie kennt das Business von innen. Bei "Style Up Your Life - Der Talk" spricht sie mit Adi Weiss und Michael Lameraner offen darüber, was vor der Kamera tatsächlich echt ist, was abgesprochen wird und warum der Weg zum Realitystar nicht so leicht ist, wie viele glauben.

Denn wer denkt, man muss nur in einer Show auftauchen, ein bisschen für Unterhaltung sorgen und dann folgt das große Geld, liegt laut Tara falsch. "Ich empfehle das allgemein nicht so unbedingt", sagt sie über ihren Job und fügt hinzu: "Die ersten 10 Jahre hab ich nicht gut verdient." Dazu kommen große Konkurrenz, mögliche Imageschäden und Konsequenzen für das Privatleben.

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Finanziell läuft es für Tara heute deutlich besser. Sie selbst sieht sich bei den Reality-Gagen in der "B-Liga". "Es gibt noch eine Liga über mir, aber ich bin in der B-Liga und die ist schon sehr gut."

Reality-Gagen im sechsstelligen Bereich

30.000 Euro für eine einzige Show. So viel habe Tara laut eigener Aussage vor einigen Jahren für ein Format bekommen - während eine andere Person für dieselbe Sendung 2500 Euro kassierte. Doch damit ist die Spitze noch lange nicht erreicht. Die Gagen im Reality-TV gehen laut Tara extrem auseinander: "Es geht von vierstellig bis sechsstellig."

Tara bleibt Tara - ob vor oder hinter der Kamera. Sie verstellt sich nicht - nur legt "eine Schippe drauf – ein bisschen extra," erklärt sie. Aber sie macht klar: Nur weil sie sich nicht verstellt, kann das nicht für alle gesagt werden: "Love-Storys sind oft abgesprochen", verrät sie - doch stellt sofort klar: "Aber das mach ich nicht."