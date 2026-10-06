i Voller Einsatz: Adele Neuhauser in der Gruft-Küche Caritas der Erzdiözese Wien Kraut- und Schinkenfleckerl "Tatort"-Star Adele Neuhauser kocht für Obdachlose Gemeinsam mit einer Kochgruppe bereitete die Schauspielerin rund 160 Portionen für obdachlose Menschen zu. Von Romina Colerus 06.10.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Adele Neuhauser tauschte für einen Tag das Filmset gegen die Küche der Gruft. Einem Millionenpublikum ist die Schauspielerin vor allem als Bibi Fellner im österreichischen "Tatort" an der Seite von Harald Krassnitzer bekannt. Noch 2026 stehen die beiden in ihren letzten gemeinsamen Austro-"Tatort"-Fällen im Einsatz.

Diesmal ging es für die 67-Jährige aber nicht um einen Kriminalfall, sondern ums Kochen. In der Gruft half sie dabei, rund 160 Portionen Kraut- und Schinkenfleckerl zuzubereiten. Ein Gericht, das dort schon länger nicht mehr gegeben hat.

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Adele Neuhauser kochte für Obdachlose i ?

Die Freude bei den Gästen war entsprechend groß. Neuhauser packte selbst mit an, nahm sich Zeit für persönliche Begegnungen und sorgte damit nicht nur für volle Teller, sondern auch für einen besonderen Nachmittag.