"Tatort"-Star Adele Neuhauser kocht für Obdachlose

Adele Neuhauser tauschte für einen Tag das Filmset gegen die Küche der Gruft. Einem Millionenpublikum ist die Schauspielerin vor allem als Bibi Fellner im österreichischen "Tatort" an der Seite von Harald Krassnitzer bekannt. Noch 2026 stehen die beiden in ihren letzten gemeinsamen Austro-"Tatort"-Fällen im Einsatz.
Diesmal ging es für die 67-Jährige aber nicht um einen Kriminalfall, sondern ums Kochen. In der Gruft half sie dabei, rund 160 Portionen Kraut- und Schinkenfleckerl zuzubereiten. Ein Gericht, das dort schon länger nicht mehr gegeben hat.
Die Freude bei den Gästen war entsprechend groß. Neuhauser packte selbst mit an, nahm sich Zeit für persönliche Begegnungen und sorgte damit nicht nur für volle Teller, sondern auch für einen besonderen Nachmittag.