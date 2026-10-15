i Oben ohne: Stefano Zarrella zeigt stolz seine Muskeln für "Men's Health". IMAGO/Revierfoto; "Men's Health"/Florian Raz⁠ Oben ohne auf Magazin-Cover Wow! Zarrella beeindruckt alle mit seinen Muskeln Stefano Zarrella zeigt auf dem Cover der "Men’s Health" seine Muskeln. Doch der Koch-Influencer hat noch ein sportliches Mega-Projekt vor sich. Von Heute Entertainment 15.10.2026, 14:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Stefano Zarrella zeigt, was sich mit Disziplin und regelmäßigem Training erreichen lässt! Der Food-Influencer, der auf Instagram immer wieder Einblicke in seine Workouts gibt, ziert jetzt das Cover der deutschen Ausgabe von "Men’s Health".

Mit definiertem Sixpack und kräftiger Brust präsentiert sich der 35-Jährige selbstbewusst vor der Kamera. Der jüngere Bruder von Giovanni Zarrella begeistert normalerweise Millionen mit seinen Kochvideos, in denen auch seine Familie immer wieder eine Rolle spielt. Im Interview mit dem Männermagazin spricht Stefano darüber, was ihn antreibt, wie er mit Leistungsdruck umgeht und weshalb Männer offener über Körperpflege reden sollten.

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Zarrella läuft nach Rom

Doch hinter dem durchtrainierten Auftritt steckt noch ein ganz anderes sportliches Ziel: Der Koch-Influencer will aktuell rund 1.000 Kilometer zu Fuß zurücklegen und von seinem Geburtsort Hechingen in Baden-Württemberg bis nach Rom wandern. Die italienische Hauptstadt sieht er als zweite Heimat.

"Mit diesem Lauf verbinde ich den Ort, an dem ich groß geworden bin, mit meinen Wurzeln", erklärte er gegenüber der "Bild". Begleitet wird er dabei von seinem Hund Rocky. Auf Instagram kann man ihn natürlich ebenfalls dabei zusehen und per Bildschirm dabei sein.

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Die Reise dürfte allerdings kein Spaziergang werden. Ein Wohnmobil soll als mobile Versorgungsstation dienen, damit Stefano etwa alle 20 Kilometer pausieren und neue Kraft sammeln kann.

"Während der Läufe achte ich darauf, dass die Verpflegung leicht verdaulich ist und ich ausreichend trinke. Essen, Trinken, Schlafen und Regenerieren werden ein großer Teil meines Tages sein", verriet er der "Bild".

Sorgen bereitet ihm allerdings sein Körper: Seit Beginn des Trainings im Dezember hat er sich bereits viermal verletzt. Dazu kommen Rückenschmerzen vom Crosstrainer und Probleme mit den Waden.

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"Das war dumm von mir und falscher Ehrgeiz", gab der ehemalige "Let’s Dance"-Teilnehmer zu. Seine Fans bittet er dennoch: "Drückt mir bitte die Daumen, dass mein Körper hält. Ich bin wirklich gespannt, wie weit ich komme."