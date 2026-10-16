i Bekannte Gesichter bei "The Voice". The Voice of Germany / Joyn "The Voice of Germany" "ESC"-Stars aus Wien geben jetzt Tipps als Coaches Gleich drei Eurovision-Promis unterstützen ab sofort die Coaches bei The Voice of Germany. Darunter zwei Teilnehmer des ESC 2026 in Wien. Von Heute Entertainment 16.10.2026, 12:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der deutschen Castingshow "The Voice of Germany" bekommen "ESC"-Fans in den kommenden Wochen einiges geboten. Denn in den sogenannten Battles, die am 17. Oktober starten, werden gleich vier prominente Gast-Coaches die regulären Juroren unterstützen.

Drei von ihnen haben selbst schon auf der großen ESC-Bühne gestanden: Michael Schulte (Deutschland 2018, 4. Platz), Delta Goodrem (Australien 2026, 4. Platz) und Sarah Engels (Deutschland 2026, 23. Platz). Der vierte im Bunde ist Giovanni Zarrella.

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Wie das ESC-Fachportal esc-kompakt.de berichtet, macht Michael Schulte am 17. Oktober den Auftakt. Der Sänger vertrat Deutschland 2018 in Lissabon mit "You Let Me Walk Alone" und startete seine eigene Karriere einst selbst bei The Voice of Germany.

Wien-Teilnehmer als Gast-Coaches

Am 23. Oktober folgt dann Delta Goodrem. Die australische Sängerin erreichte beim ESC 2026 in Wien mit "Eclipse" den starken vierten Platz und hat zudem langjährige Erfahrung als Coach bei The Voice Australia.

Sarah Engels, die Deutschland heuer in Wien vertrat, komplettiert das Quartett am 6. November. Die DSDS-Zweitplatzierte konnte bei ihrem ESC-Auftritt mit einem spektakulären Bühnenbild punkten.

Was die Gast-Coaches entscheiden

Den Gast-Coaches kommt eine besondere Aufgabe zu: Sie zeichnen das "Battle of the Night" aus. Der Coach des prämierten Battles erhält einen Joker, der in den anschließenden Teamfights schützen kann.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Die regulären Coaches Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos sowie Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier erhoffen sich von den prominenten Gästen zusätzliche fachliche Perspektiven für ihre Talente.