i Uschi Glas besuchte ein Gefängnis für Frauen. IMAGO/Matthias Wehnert Frauenknast in Aichach "Schlaflose Nacht" – Uschi Glas plötzlich im Gefängnis Uschi Glas tauschte Filmset gegen Gefängnismauern. In Aichach traf sie auf 60 Insassinnen und gab dabei auch Karriere-Tipps. Von Heute Entertainment 16.10.2026, 11:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gitter statt Glamour: Uschi Glas (82) tauschte am Mittwoch die Filmwelt gegen die JVA Aichach. Dort sitzen rund 330 Frauen ein. Ganz ohne Nervosität ging der ungewöhnliche Termin für die Schauspielerin nicht über die Bühne: "Ich hatte schon eine schlaflose Nacht", verriet sie der "Bild".

Der Besuch fand im Rahmen des 12. Filmfestivals Aichach statt, bei dem ihre Krimikomödie "Wir vier und der Enkeltrick" gezeigt wurde. Rund 60 Insassinnen sahen den Film auch im Gefängnis und nutzten die Gelegenheit, die Filmikone persönlich kennenzulernen. Der Empfang fiel herzlich aus: Applaus und mit den Händen geformte Herzen rührten Glas sichtlich, wie die deutsche Tageszeitung berichtet.

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"Das beherzige ich bis heute"

Auch beruflich wollten die Frauen mehr von der 82-Jährigen wissen. Viele kennen sie unter anderem als strenge Lehrerin aus "Fack ju Göhte". Ihr Erfolgsrezept brachte Glas auf den Punkt: "Pünktlichkeit und Disziplin sind das A und O. Texte lernen bis man sie im Schlaf beherrscht, das beherzige ich bis heute."

An ein Karriereende denkt sie nicht: "Ich freue mich, dass ich noch Angebote habe. Solange es geht, mache ich weiter. Die Birne muss doch fit bleiben." Über die Begegnung sagte sie: "Ich wollte die Atmosphäre spüren und bin sehr dankbar, dass ich das erleben durfte. Ohne Vorurteile – ganz auf Augenhöhe."

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Dabei denkt sie sogar schon an ein baldiges Wiedersehen und bringt dabei auf Ideen: "Wenn hier nach meinem Besuch eine Theatergruppe gegründet wird, bin ich bei der Premiere sofort dabei. Das schaue ich mir an."