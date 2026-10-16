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Swank ist wieder schwanger.
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REUTERS/Mario Anzuoni; Instagram
Spätes Mamaglück

Baby mit 52! Hilary Swank zeigt stolz ihren Bauch

Nur einen Tag nach der Baby-News strahlt Hilary Swank mit Babybauch in New York. Im Dezember soll ihr drittes Kind zur Welt kommen.
Von Heute Entertainment
16.10.2026, 10:57
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Nur einen Tag nach der süßen Baby-News hat Hilary Swank ihren wachsenden Bauch in New York erstmals der Öffentlichkeit gezeigt. Die 52-jährige Oscar-Gewinnerin war am Donnerstag in der "Drew Barrymore Show" zu Gast und strahlte bei ihrem Auftritt sichtlich glücklich.

Wie "Bunte" berichtet, soll das Baby im Dezember auf die Welt kommen. Für Swank steht schon jetzt fest, wie besonders der Nachwuchs ist: Sie bezeichnete ihr drittes Kind als "das schönste Weihnachtsgeschenk".

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Hollywood-Star Hilary Swank (52) erwartet ein Baby

Drittes Kind

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Philip Schneider freut sich die Schauspielerin auf weiteren Familienzuwachs.

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Das Paar hat bereits die Zwillinge Aya und Ohm, die im April 2023 geboren wurden und mittlerweile drei Jahre alt sind. Damals war Swank 48 Jahre alt.

Mit der Geburt des dritten Kindes im Dezember wächst die Familie nun auf fünf Mitglieder an.

red, 16.10.2026, 10:57
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