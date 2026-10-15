i Iris Katzenberger verteidigt ihre Beziehung zu einem jüngeren Mann auf Instagram. Instagram Sie reagiert auf Kritik Er ist 31! Iris Katzenberger hat einen neuen Freund Iris Katzenberger ist wieder verliebt! Ihr neuer Freund ist 28 Jahre jünger. Kritik am Altersunterschied lässt die 59-Jährige kalt. Von Heute Entertainment 15.10.2026, 17:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Iris Katzenberger (59) hat es erneut gefunkt – und diesmal ist ihr neuer Partner gerade einmal 31 Jahre alt. Wie "RTL.de" unter Berufung auf "Bild" berichtet, ist die Mutter von Daniela Katzenberger (40) nach dem Ende ihrer Sommerromanze mit einem 37-Jährigen wieder glücklich vergeben.

Den neuen Mann an ihrer Seite hält sie bislang aus der Öffentlichkeit heraus. Dass zwischen den beiden 28 Jahre liegen, scheint für Iris jedenfalls kein Problem zu sein. "Ja, es stimmt. Ich bin sehr glücklich", bestätigte sie gegenüber der Zeitung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Noch am 25. Juli hatte sie bei einem Weinfest ihren damaligen Freund kennengelernt. Die beiden zeigten sich innig auf gemeinsamen Fotos, doch der 37-Jährige wollte seinen Namen nicht öffentlich machen. Inzwischen ist diese Beziehung Geschichte – und Iris hat offenbar erneut Schmetterlinge im Bauch. Ihr neuer Auserwählter soll aus Hamburg kommen. Wie genau sich die beiden kennengelernt haben, behält die 59-Jährige vorerst für sich.

"Reißt euch mal ein bisschen zusammen"

Auf Instagram macht Iris allerdings klar, dass sie sich von der Meinung anderer nicht vorschreiben lassen will, wen sie lieben darf. In ihrer Story richtet sie deutliche Worte an Kritiker: "Reißt euch mal ein bisschen zusammen mit den Kommentaren." Sie fragt außerdem: "Warum soll das plötzlich verboten sein? Wir tun doch keinem weh?".

Auch die Frage, ob ein so großer Altersunterschied heute noch für Aufregung sorgen müsse, stellt sie offen in den Raum: "Ist es ein Skandal heute noch?" Ihre Haltung dazu ist eindeutig: "Ist ein Altersunterschied heute wirklich noch ein Thema? Wenn es passt, dann passt es!"

Iris Klein - Ihr Leben in Bildern i ?

Und wer mit ihrer neuen Beziehung nichts anfangen kann, muss damit leben. Iris stellt selbstbewusst klar: "Mein Leben, meine Entscheidung".