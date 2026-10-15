i Ein aktuelles Foto zeigt den Rapper auf dem Rücksitz eines Autos, mit zwei Freunden. APA; Instagram/ajedondada 30 Gramm Kokain Haftbefehl: Erstes Foto nach Komadrama Nach einem schweren Drogen-Rückfall lag Rapper Haftbefehl im künstlichen Koma. Jetzt zeigt ein Foto: Er kämpft sich zurück ins Leben. Von Heute Entertainment 15.10.2026, 17:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war eine Schocknachricht für alle Fans des deutschen Rappers Haftbefehl: Der 40-jährige Offenbacher, bürgerlich Aykut Anhan, lag nach einem massiven Drogen-Rückfall im künstlichen Koma. Er soll an einem einzigen Tag 30 Gramm Kokain konsumiert haben – eine potenziell tödliche Menge.

Sein Bruder Capo hatte zuvor mitgeteilt, dass sich Haftbefehl wieder in ärztlicher Behandlung befindet und weder öffentlich auftreten noch sprechen könne. Sämtliche anstehenden Konzerte wurden abgesagt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Doch nun gibt es positive Nachrichten: Ein aktuelles Foto zeigt den Rapper auf dem Rücksitz eines Autos. Er ist aus dem Koma erwacht und befindet sich offenbar in Los Angeles. Das Bild zeigt ihn mit engen Freunden, die auf ihn Acht geben – ein kleiner Hoffnungsschimmer für alle Fans.

In einem gemeinsamen Statement erklärten Capo und Haftbefehls Manager Erfan Bolourchi: "Aykut geht es von Tag zu Tag besser, und er gewinnt zunehmend an Kraft. Seine Gesundheit hat nun jedoch oberste Priorität."

Der Rapper brenne bereits darauf, wieder auftreten zu können. Vorerst steht aber seine vollständige Genesung im Vordergrund.