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Elke Heidenreich braucht eine OP.
Elke Heidenreich braucht eine OP.
IMAGO/STAR-MEDIA
Auftritt in Köln

Dringende OP nach Unfall! Heidenreich sagt alles ab

Elke Heidenreich (83) sagt ihren Auftritt in der Kölner Philharmonie ab. Die Autorin knickte um und riss sich dabei eine Sehne im Fuß.
Von Heute Entertainment
16.10.2026, 08:32
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Es sollte ein besonderer Abend in der Kölner Philharmonie werden: Elke Heidenreich wollte aus ihrem Buch "Neulich im Himmel" lesen, begleitet von Marc-Aurel Floros am Klavier. Doch jetzt steht fest: Der Abend fällt aus.

Grund für die Absage sind ein Unfall und eine notwendige Operation. Die 83-Jährige ist mit dem Fuß umgeknickt und hat sich dabei eine Sehne abgerissen.

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Die Sehne müsse dringend operiert werden, weil sie sehr starke Schmerzen habe und kaum noch laufen könne, wie es bei BUNTE.de heißt. Die Hanseatische Konzertdirektion, die die Veranstaltung organisiert, bedauert die Absage sehr und bittet das Publikum um Verständnis.

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Bekannte Autorin und Literaturkritikerin

Elke Heidenreich ist seit 1970 als Autorin, Kritikerin und Literaturvermittlerin tätig. Einem breiten Publikum wurde sie auch durch ihre Kabarettfigur Else Stratmann bekannt, die sie seit 1975 verkörpert.

Das betroffene Publikum wurde bereits informiert. Erworbene Tickets können zurückgegeben werden.

red, 16.10.2026, 08:32
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