i Mit 54 Jahren hat Irina Beller noch lange nicht genug davon, ihre Kurven zu präsentieren. Instagram/irina.beller Playboy-Traum Baulöwen-Witwe (54) zeigt sich nackt auf Insta Die Schweizer Millionärswitwe Irina Beller lässt auf Instagram regelmäßig die Hüllen fallen. Ihr großer Traum: ein Playboy-Shooting. Von Heute Entertainment 15.10.2026, 20:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit 54 Jahren hat Irina Beller (54) noch lange nicht genug davon, ihre Kurven zu präsentieren. Die in der Ukraine geborene Unternehmerin und Witwe des Zürcher Baulöwen Walter Beller zeigt auf Instagram so viel nackte Haut, dass man sich wundert, warum sie damit nicht gegen die Richtlinien verstößt.

1997 lernte sie den Schweizer Millionär Walter Beller kennen und lieben. Der Baulöwe verstarb 2020 im Alter von 71 Jahren. Seit 2022 ist die Society-Dame mit dem Eventmanager Thomas Dürr (59) liiert.

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Wie es bei Bild heißt, genießt die 54-Jährige ihre finanzielle Unabhängigkeit und spielt nach ihren eigenen Regeln. Vor ihren 235.000 Followern lässt sie regelmäßig alle Hüllen fallen und zensiert ihre intimsten Stellen nur halbherzig.

"Ich kann mir erlauben, so etwas zu machen. Irgendwann kann ich es nicht mehr. Solange die Klicks kommen und die Menschen Freude haben, warum nicht? Vor allem die Männer haben Freude", erklärt Beller. Ihr großer Traum: "Es wäre ein Traum, mich für den Playboy auszuziehen, aber leider haben die mich noch nicht bemerkt."

Doch ewig wird es nicht so weitergehen können, das weiß auch die Millionärswitwe: "Noch kann ich mich so zeigen. Mein Körper sieht irgendwann vielleicht auch nicht mehr so aus." Sie sei heute längst nicht mehr der Fitness-Freak von früher und trinke mittlerweile gern auch viel Champagner. "Das ist nicht gerade gut für die Figur. Aber für mich ist es gut."