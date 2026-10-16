i Geht da was bei Lell und Kaulitz? IMAGO/Panama Pictures; IMAGO/Future Image Lell bei "Promi Big Brother" Ex-Fußballer enthüllt im TV: Er steht auf Bill Kaulitz Bill Kaulitz hat offenbar einen weiteren Verehrer! Ex-Fußballer Christian Lell schwärmt bei "Promi Big Brother" überraschend vom "Tokio Hotel"-Star. Von Heute Entertainment 16.10.2026, 10:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bill Kaulitz (37) scheint mit seinem Charme und Selbstbewusstsein nicht nur bei seinen Fans zu punkten. Nach öffentlichen Turteleien mit Marc Eggers und Jannik Kontalis ist nun der nächste Promi-Mann auf den "Tokio Hotel"-Frontmann aufmerksam geworden: Ex-Fußballprofi Christian Lell.

Bei "Promi Big Brother" sprach der ehemalige Bayern-Kicker offen und machte dabei ein überraschendes Geständnis. "Ich finde ja diesen Tokio-Hotel-Sänger gut. Hübscher Mann", schwärmte der 42-Jährige über Bill.

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"Man hatte Angst, dass..."

Dass er auch auf Männer steht, hatte Lell bereits zuvor erzählt, wie auch "Bild" berichtet. Während seiner aktiven Fußballzeit behielt er das allerdings gezielt für sich. "Ein sensibles, heikles Thema" sei das damals für ihn gewesen, weil er seine Erfahrungen mit niemandem geteilt habe.

"Es hat einen Grund, warum sich kein aktiver Fußballspieler outet. Stell dir vor, du verschießt den Elfmeter beim Finale, nur weil dir jemand etwas reingerufen hat", gibt der ehemalige Bundesligaprofi zu. Auch mögliche Folgen für seine sportliche Laufbahn hätten ihn beschäftigt: "Man hatte Angst, dass man dann nicht mehr aufgestellt wurde."

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Ob aus der Schwärmerei für Bill mehr werden könnte, bleibt offen. Der "Tokio Hotel"-Star ist jedenfalls dafür bekannt, mit seinen Flirts immer wieder für Überraschungen zu sorgen.