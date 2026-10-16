i Braun statt blond: Sweeney zeigt sich ganz anders. Instagram Sydney nicht wiederzuerkennen Braune Haare! Sweeney sieht plötzlich ganz anders aus Sydney Sweeney überrascht ihre Fans mit einem völlig neuen Look. Statt blonder Mähne und sexy Outfits setzt sie auf braune Haare und ein weites Shirt. Von Heute Entertainment 16.10.2026, 11:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hollywood-Star Sydney Sweeney (29) ist unter anderem für ihre blonde Mähne, ihre Kurven und freizügige Instagram-Fotos bekannt. Doch auf ihrem neuesten Posting ist die "Euphoria"-Darstellerin kaum wiederzuerkennen: Statt blonder Wellen trägt sie plötzlich braune, schulterlange Haare mit Stirnfransen.

Auch das knappe Outfit bleibt diesmal im Schrank – stattdessen ein weit geschnittenes Shirt. Hat die Schauspielerin etwa genug von ihrem bisherigen sexy Image? Ganz so dramatisch ist die Veränderung nicht.

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"Setz eine Perücke auf"

Hinter dem ungewohnten Look steckt nämlich ein einfacher Trick: Sydney trägt eine Perücke! In der Bildunterschrift verrät sie, wie es dazu kam: "Wenn deine beste Freundin auftaucht und sagt: 'Hier, setz eine Perücke auf'."

Offenbar hatte die 29-Jährige Lust auf einen Tag, an dem sie nicht sofort erkannt wird. Dafür verabschiedete sie sich (zumindest kurzfristig) von all dem, woran man sie sofort erkennen würde. Ihre Freizeit verbrachte sie inkognito im "Pacific Park" am Santa Monica Pier in Kalifornien.

In ihrer Bildergalerie nahm sie die Fans mit und teilte weitere Eindrücke von ihrem Ausflug in den Vergnügungspark. Ihre blonde Mähne muss sich also keine Sorgen machen – zumindest vorerst.