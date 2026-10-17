i Stefan Mross und Freundin Eva Luginger geht es nicht gut. IMAGO/Bildagentur Monn Seine Eva tritt auch nicht auf Sorge um Stefan Mross! Nach TV-Aus sagt er alles ab Nach seinem tränenreichen TV-Abschied muss Stefan Mross jetzt kürzertreten: Krankheitsbedingt fallen Auftritte mit seiner Eva ins Wasser. Von Heute Entertainment 17.10.2026, 10:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem TV-Abschied folgt die Zwangspause: Schlagerstar Stefan Mross (50) muss kürzertreten. Gemeinsam mit seiner Partnerin Eva Luginger (38) wollte er an diesem Wochenende bei zwei Veranstaltungen auftreten. Doch daraus wird nichts.

Am Freitagvormittag informierte der Moderator seine Fans auf Instagram über die kurzfristigen Absagen: "Leider müssen wir unsere Auftritte am Wochenende krankheitsbedingt absagen". Dazu postete er ein KI-generiertes Bild mit Tee, Taschentüchern, Fieberthermometer und Wärmflasche. "Die Gesundheit geht einfach vor", heißt es auch laut "Bild". Und weiter: "Es tut uns von Herzen leid, dass wir diesmal nicht dabei sein können." Betroffen sind das Eichenzeller Herbstfestival am Freitag und der "SUNRISE SchlagerStadl 2026" am Samstag. Was ihnen genau fehlt oder ob beide krank sind, wird soweit nicht bekannt gegeben.

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"Immer wieder sonntags" abgesetzt

Für den Sänger kommt die Pause in einer bewegten Zeit. Im Sommer ging "Immer wieder sonntags" nach Jahrzehnten zu Ende. Bei seinem tränenreichen Abschied nahm Mross von seinem TV-Publikum Abschied, nachdem der Sender die Kultsendung eingestellt und seinen Vertrag nicht verlängert hatte.

Kurz darauf stand er überraschend wieder vor der Kamera: Bei RTL trat er neben Stefan Raab auf, woraufhin über eine mögliche Zukunft beim Privatsender spekuliert wurde. Bei "The Masked Singer" war er dann plötzlich ebenfalls unter einem der Kostüme. Auch abseits des Fernsehens standen Termine an. Es schien also, als würde es trotz abgesetzter Show problemlos für ihn weitergehen – bis jetzt!

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Seine Fans zeigen Verständnis und wünschen dem Schlager-Paar in den Kommentaren gute Besserung. Mross und Luginger hoffen dennoch, dass die Besucher der abgesagten Veranstaltungen mit den anderen Künstlern auf ihre Kosten kommen.

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Lange soll die Bühnenpause nicht dauern: Im Dezember wollen die beiden bei der "Klingenden Bergweihnacht" gemeinsam auf Tour gehen und mit alpenländischer Musik sowie besinnlichen Liedern für Weihnachtsstimmung sorgen.