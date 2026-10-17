Tochter im Spital! Schock bei Bushido & Anna-Maria

Unfall im Hause Ferchichi: Die vierjährige Naima, eine der Drillingstöchter von Bushido und Anna-Maria Ferchichi, hat sich beim Spielen den Arm gebrochen. Das Mädchen stürzte im heimischen Garten und landete unglücklich auf dem Boden.
"Naima fällt die Treppe runter auf den Boden und macht so zwei Bewegungen, einmal mit dem Handgelenk und dann auf den Ellenbogen", schilderte Anna-Maria den Unfallhergang. Im Krankenhaus wurde die Kleine sofort liebevoll aufgenommen und versorgt.
Wie RTL berichtet, wurde Naima geröntgt und bekam einen Gips. Die Vierjährige zeigt sich tapfer und ist sogar ein bisschen stolz auf ihren eingegipsten Arm. In wenigen Tagen muss der Gips allerdings erneuert werden.
Erschwerend kommt hinzu, dass auch Naimas Drillingsschwester Amaya derzeit angeschlagen ist. "Amaya läuft zu Hause herum wie ein kleines Gespenst. So blass ist sie", berichtete die achtfache Mutter.
Wegen der beiden kranken Kinder musste die Familie auch eine geplante Halloween-Party absagen. "Man kann ja dann auch selbst gar nicht schlafen", schilderte Anna-Maria die belastende Situation.
Bei acht Kindern ist im Hause Ferchichi eben immer etwas los – auf diese Art von Action hätten die Eltern allerdings sicher gerne verzichtet.