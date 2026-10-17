i Silbereisens Roboter will nicht nur seine Show übernehmen, sondern auch Maite Kelly für sich gewinnen. ORF Silbereisen schreitet ein "Warte auf dich": Roboter baggert Maite Kelly im ORF an Florian Silbereisens Roboter hat beim "Schlagerbooom" ein Auge auf Maite Kelly geworfen. Mit seinem frechen Spruch hat sie sicher nicht gerechnet. Von Heute Entertainment 17.10.2026, 22:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Damit haben Maite Kelly und die Zuseher wohl nicht gerechnet: Beim Jubiläum des "Schlagerboooms" im ORF bekommt sie plötzlich eine ungewöhnliche Flirt-Offensive ab. Florian Silbereisen hat zum zehnjährigen Bestehen seiner Show nämlich einen Roboter als Assistenten auf die Bühne geholt.

Der Entertainer verweist dabei auf die technischen Neuerungen seiner Sendung: "Ja, und es geht weiter, denn heute werden unsere ganz neuen Entwicklungen sogar wissenschaftlich beraten".

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Ein Professor der Technischen Hochschule Augsburg soll dabei mitgewirkt haben. Stolz kündigt Silbereisen an: "Und so ist es möglich, dass ich nach zehn Jahren 'Schlagerbooom' zum allerersten Mal einen Assistenten bekomme."

Was zunächst wie ein kurzer Gag wirkt, entwickelt sich im Laufe des Abends zu einem wiederkehrenden Auftritt des Helfers.

"Maite, ich warte auf dich!"

Besonders bei Maite Kelly kommt der Roboter später zum Einsatz – und versucht prompt, die Sängerin um den Finger zu wickeln. "Maite, ich warte auf dich! Ich habe noch 95 Prozent Akku", verkündet er selbstbewusst und etwas plump.

Florian Silbereisen - sein Leben in Bildern i ?

Doch die Schlagersängerin lässt ihn eiskalt abblitzen: "Ich brauche 100 Prozent!" Damit ist der Flirt auch schon wieder vorbei. Silbereisen zieht daraus seine Konsequenz und schickt den liebestollen Blech-Assistenten kurzerhand zurück an die "Steckdose".

Ob mit vollem Akku mehr drin gewesen wäre und der kleine Kerl jetzt fester Bestandteil der TV-Show werden wird? Für einen der skurrilsten Momente des Abends wurde auf jeden Fall gesorgt.