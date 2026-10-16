i Silvester wird heuer mit Silbereisen statt mit Kiewel gefeiert. IMAGO/Bildagentur Monn; IMAGO/Future Image "Es gelingt ihm wie keinem" Es ist offiziell! Silbereisen übernimmt statt Kiwi Das ZDF streicht seine große Silvestershow, doch Florian Silbereisen legt nach! Schlagerfans dürfen sich auf eine Mega-Party zum Jahreswechsel freuen. Von Heute Entertainment 16.10.2026, 09:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heuer müssen sich TV-Zuschauer auf eine Änderung einstellen: Das ZDF verzichtet zu Silvester auf die Live-Show mit Andrea "Kiwi" Kiewel (61) und Johannes B. Kerner (61), die nach zehn gemeinsamen Jahren zum Jahreswechsel nicht mehr auf Sendung gehen.

Stattdessen setzt der Sender am 31. Dezember auf eine vorab aufgezeichnete Ausgabe von "Der Quiz-Champion". Kerner führt durch das Quiz, Kiewel ist Teil des Expertenteams. Große Live-Partystimmung dürfte damit wohl kaum aufkommen. Umso besser für die Konkurrenz - und die hat bereits große Pläne: Die ARD hält an Florian Silbereisen (44) fest und spendiert seinem "Silvester-Schlagerbooom" eine weitere Ausgabe.

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Silbereisen macht es wieder

Was ursprünglich zum Jahreswechsel 2024 als einmaliges Experiment gedacht war, entwickelte sich zum Quotenhit. Nachdem die Premiere die Zuschauerzahlen auf dem Sendeplatz verdoppelt hatte, gab es bereits im Vorjahr eine Fortsetzung – und nun geht die Erfolgsgeschichte weiter.

Dass die ARD auf das Schlager-Spektakel setzt, überrascht angesichts der Zahlen kaum: Beim vergangenen Jahreswechsel schalteten laut "Bild" 4,65 Millionen Menschen den "Silvester-Schlagerbooom" im Ersten ein, während die ZDF-Silvestershow auf 2,5 Millionen Zuschauer kam.

Florian Silbereisen - sein Leben in Bildern i ?

ARD und Silbereisen melden sich

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl (55) erklärt gegenüber der deutschen Zeitung: "Der Jahreswechsel ist einer der wenigen Momente, die Millionen Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gleichzeitig feiern. Mit dem 'Silvester-Schlagerbooom' schafft Florian Silbereisen dafür einen festlichen Rahmen – live, überraschend und voller Musik. Es gelingt ihm wie keinem anderen, dieses Gemeinschaftsgefühl auf den Bildschirm zu bringen und unser Publikum voller Zuversicht und mit großer Herzlichkeit ins neue Jahr zu begleiten."

Auch Silbereisen selbst ist begeistert von der Verlängerung: "Wenn sich die ARD eine Zugabe wünscht, dann gibt es natürlich auch eine! Ursprünglich hatte ich mich nur auf einen einzigen und einmaligen 'Silvester-Schlagerbooom' vorbereitet, aber natürlich freue ich mich, wenn es so vielen Zuschauerinnen und Zuschauern in Deutschland, Österreich und der Schweiz so viel Spaß macht, gemeinsam den 'Silvester-Schlagerbooom' zu feiern!"

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Welche Topstars diesmal mit ihm und den sicherlich zahlreichen Zusehern ins neue Jahr starten werden, bleibt vorerst aber noch offen.