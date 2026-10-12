i Im SRF macht Beatrice Egli respektloses Verhalten in der Musikbranche öffentlich. Screenshot/SRF Nach 13 Jahren "Keine Lust": Beatrice Egli kündigt Rückzug an Nach über 13 Jahren im Rampenlicht will Beatrice Egli kürzertreten. Die Schlagersängerin plant eine längere Auszeit. Von Heute Entertainment 12.10.2026, 13:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit ihrem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2013 ist Beatrice Egli (38) aus der Schlagerwelt kaum noch wegzudenken. Ob bei Florian Silbereisen oder Giovanni Zarrella – die Schweizerin gehört zu den gefragtesten Stars der Branche.

Doch jetzt überrascht sie mit einer Ankündigung: Sie will dem Showgeschäft den Rücken kehren!

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Egli will alles hinter sich lassen

Im ARD-Format "Schlagerwelt" verrät die 38-Jährige, dass sie schon länger von einer großen Veränderung träumt. Statt von einer Bühne zur nächsten zu hetzen, möchte sie endlich die Welt entdecken.

"Mein Traum ist es, irgendwann lange auf Weltreise zu gehen", erklärt die Sängerin. Dabei gehe es ihr nicht nur ums Reisen, sondern auch darum, sich eine Pause von ihrem turbulenten Alltag zu gönnen und die eigene Perspektive zu wechseln.

"Ich liebe es, Kulturen, Länder und Menschen kennenzulernen. Und das ist ein ganz großer Traum von mir", schwärmt Egli. Sie ist sich sicher, dass sie diesen Wunsch eines Tages verwirklichen wird.

Fans müssen vorerst nicht verzichten

Wann die Schlager-Beauty tatsächlich ihre Koffer packt, steht allerdings noch nicht fest. Ihre Fans können vorerst aufatmen: Egli steckt mitten in ihrer "Tanzen–Lachen–Leben"-Tour und wird am 14. November auch in der Wiener Stadthalle auftreten.

Dass das Leben als Schlagerstar nicht immer nur glamourös ist, hatte die Sängerin zuletzt in der "Giovanni Zarrella Show" durchblicken lassen. "Es gibt Tage, da habe ich einfach keine Lust auf Reisen", gestand sie offen. Der ständige Wechsel zwischen Hotels, Konzerten und TV-Auftritten kann offenbar ganz schön anstrengend werden.