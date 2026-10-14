i Anna-Marie... wie heißt sie nochmal? IMAGO/Sven Simon Show am Samstag Silbereisen kündigt "Revolution" beim Schlagerbooom an Florian Silbereisen feiert zehn Jahre "Schlagerbooom". Vor der großen Jubiläumsshow spricht der Moderator von einer echten Revolution. Von Heute Entertainment 14.10.2026, 15:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Samstag (17. Oktober) wird in Dortmund ordentlich gefeiert! Florian Silbereisen (45) lädt zum großen Jubiläum seines "Schlagerboooms".

Unter dem Motto "Alles funkelt! Alles glitzert!" will der Entertainer gemeinsam mit mehr als 20.000 Fans und zahlreichen Schlagerstars die Westfalenhalle zum Beben bringen.

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Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bezeichnet er den "Schlagerbooom" als "eine echte Revolution und den Startschuss einer neuen Schlager-Zeitrechnung". Was die Zuschauer bei der Jubiläumsausgabe genau erwartet, bleibt allerdings noch ein Geheimnis.

Silbereisen gesteht seine größte Angst

Obwohl der Moderator seit Jahrzehnten auf den größten Bühnen steht, wird er vor seinen Auftritten noch immer nervös. Und das offenbar mehr denn je! "Das Lampenfieber wird mit jedem Lebensjahr immer schlimmer, aber ich habe gelernt, damit umzugehen", gesteht er.

Sobald er die Bühne betritt, verwandelt sich die Aufregung allerdings in pure Energie. Ein ganz besonderes Ritual darf dabei nicht fehlen: Seine rote Glücksunterhose soll ihm auch diesmal Glück bringen.

Große Überraschungen geplant

Für die Jubiläumsshow hat Silbereisen zahlreiche prominente Gäste eingeladen. Mit dabei sind unter anderem Helene Fischer (42), Roland Kaiser (74), Andrea Berg (60), Howard Carpendale (80), Dieter Bohlen (72), Maite Kelly (46), DJ Ötzi (55) und Andreas Gabalier (41).

Auch über einen möglichen Überraschungsauftritt von Tokio Hotel wird spekuliert. Die Band veröffentlicht am 16. Oktober ihr neues Album "ENCORE" – nur einen Tag vor der großen Show. Bestätigt wurde ein Auftritt von Bill und Tom Kaulitz bislang allerdings nicht.

Für Silbereisen ist das Jubiläum jedenfalls ein ganz besonderer Moment. "Ich bin stolz darauf, ein kleiner Teil dieser unglaublichen Erfolgsgeschichte sein zu dürfen", schwärmt der Moderator.

Der "Schlagerbooom" wird am Samstag, dem 17. Oktober, ab 20.15 Uhr live im Ersten und im ORF übertragen.