i Silbereisen stellt einen Roboter als Co-Moderator vor. ORF Neuer "Assistent" in TV-Show Skurril! Silbereisen moderiert mit Roboter im ORF Florian Silbereisen überrascht beim "Schlagerbooom" mit einem Roboter als Co-Moderator. Der will später auch noch bei Maite Kelly landen. Von Heute Entertainment 17.10.2026, 21:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Künstliche Intelligenz macht längst auch vor der Schlagerwelt nicht halt: Während manche Stars in ihren Musikvideos bereits auf noch eher zu sichtbare KI-Effekte setzen ("Heute" berichtete) und über den Einsatz bei Songproduktionen spekuliert wird, geht Florian Silbereisen beim "Schlagerbooom" im ORF einen Schritt weiter.

Zum zehnjährigen Jubiläum bekommt der Entertainer erstmals einen ungewöhnlichen Helfer zur Seite gestellt. "Ja, und es geht weiter, denn heute werden unsere ganz neuen Entwicklungen sogar wissenschaftlich beraten", erklärt er mit Blick auf die Innovationen seiner Show. Ein Professor der Technischen Hochschule Augsburg soll dabei offenbar eine Rolle gespielt haben.

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Dann kündigt Silbereisen an: "Und so ist es möglich, dass ich nach zehn Jahren 'Schlagerbooom' zum allerersten Mal einen Assistenten bekomme" – kurz darauf steht tatsächlich ein Roboter neben ihm und moderiert mit.

Ist das die Zukunft in TV-Shows?

Der technische Neuzugang bleibt nicht nur für einen kurzen Gag auf der Bühne. Im Laufe der Sendung taucht er immer wieder auf und versucht sogar, bei Maite Kelly zu landen.

Florian Silbereisen - sein Leben in Bildern i ?

"Maite, ich warte auf dich! Ich habe noch 95 Prozent Akku", flirtet der Roboter mit der Sängerin etwas plump. Ihre Antwort fällt allerdings wenig romantisch aus: "Ich brauche 100 Prozent!"

Da kann auch Silbereisen nur reagieren und schickt seinen digitalen Assistenten kurzerhand zum Aufladen an die Steckdose. Ob die Schlager- und TV-Zukunft tatsächlich so aussieht, bleibt offen – für einen skurrilen TV-Moment ist jedenfalls gesorgt.