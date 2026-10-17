i Moderator Florian Silbereisen hatte erst andere Karriere-Ideen. IMAGO/Christian Schroedter Schlagerstar macht Geständnis Florian Silbereisen brach seine Lehre nach 2 Tagen ab Florian Silbereisen steht heute erfolgreich im Rampenlicht. Doch beinahe hätte sein Leben ganz anders ausgesehen – als Bankkaufmann. Von Heute Entertainment 17.10.2026, 11:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob als Showmaster oder Schauspieler – Florian Silbereisen ist aus der deutschsprachigen Unterhaltungsbranche nicht mehr wegzudenken. Doch sein Karriereweg verlief alles andere als geradlinig.

Bei "Deutschland sucht den Superstar" plauderte er 2022 über diesen ungewöhnlichen Abschnitt seines Lebens.

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Als Kandidatin Melissa Mantzoukis erzählte, dass sie eine Ausbildung zur Bankkauffrau mache, überraschte der Juror mit einem Geständnis: "Habe ich auch mal gemacht. Zwei Tage lang."

Wie bunte.de berichtet, sprach der Showmaster auch in der TV-Sendung "MDR um 4" über seine beruflichen Anfänge. Neben der kurzen Banklehre hatte er während seiner Schulzeit sogar ein Praktikum als Masseur absolviert. Seine Eltern unterstützten ihn schließlich bei der Entscheidung, sich zunächst auf die Musik zu konzentrieren.

Frühe Erfolge mit Steirischer Harmonika

Dass Silbereisen der Musik eine Chance gab, hat sich als goldrichtig erwiesen. Schon als kleiner Junge spielte er steirische Harmonika und sammelte erste Bühnenerfahrungen. Bereits 1991 war er im legendären "Musikantenstadl" von Karl Moik zu sehen.

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1999 machte ihn ein Auftritt bei Carmen Nebel einem größeren Publikum bekannt. Wenige Jahre später folgte der nächste Karrieresprung: 2004 übernahm er die Moderation der großen "Feste"-Shows und entwickelte sich zu einem der bekanntesten Gesichter der deutschen Schlagerszene.