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Florian Silbereisen verabschiedete er noch Michelle in seiner Show.
Florian Silbereisen verabschiedete er noch Michelle in seiner Show.
IMAGO/Bildagentur Monn
Abschied bei Silbereisen

Nächste Musik-Ikone beendet bei Florian ihre Karriere

Nach Michelle verabschiedet sich die nächste Sängerin: Blümchen beendet ihre Karriere und steht bei Florian Silbereisen ein letztes Mal auf der Bühne.
Von Heute Entertainment
17.10.2026, 13:41
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Erst Michelle, jetzt "Blümchen": Die nächste Sängerin zieht einen Schlussstrich! Nachdem Schlagerlegende Michelle ihre Karriere mit einem emotionalen Auftritt bei Florian Silbereisen beendet hat, steht nun der nächste Abschied bevor.

Jasmin Wagner, vielen besser bekannt als Blümchen, will nach 30 Jahren endgültig die Bühne verlassen. Beim "Schlagerbooom" in der Dortmunder Westfalenhalle gibt die 46-Jährige am Samstag ein letztes Mal ihre größten Hits zum Besten. "Das ist jetzt der Abschlussakt", kündigte sie laut "Bild" an.

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Nach 30 Jahren! "Blümchen" beendet ihre Karriere

Alles aus nach 30 Jahren

Doch warum ist jetzt Schluss? Für Wagner steht vor allem ihre Familie im Mittelpunkt. Ihre bald vierjährige Tochter wächst schnell heran, und die Sängerin möchte möglichst viel Zeit mit ihr verbringen. Auch ihre schwer kranke Mutter spielte bei der Entscheidung eine Rolle.

Heiße Aussicht! "Blümchen" zeigt mehr Haut als sonst

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Bereits im November 2025 hatte sie deshalb ein geplantes Abschiedskonzert abgesagt. Große Wehmut verspüre sie dennoch nicht: "Eher das gute Gefühl, im richtigen Augenblick loszulassen", sagte sie laut "Bild"-Zeitung.

Ihr Ehemann unterstützt den Schritt: "Er ist stolz auf mich. Das bedeutet mir alles. Wir sind eine glückliche, kleine Familie." Zum 30-jährigen Jubiläum erscheint außerdem die limitierte Werkschau "Der letzte Rave" mit neuen Versionen ihrer Hits und bisher unveröffentlichtem Material.

red, 17.10.2026, 13:41
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