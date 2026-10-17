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Silbereisen zeigt Haltung im ORF.
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Florian zeigt Haltung

"Egal, wen Sie lieben": Silbereisen macht Ansage im ORF

Florian Silbereisen feiert zehn Jahre "Schlagerbooom" und setzt gleich zu Beginn ein Zeichen: Bei seiner großen Schlagerparty ist jeder willkommen.
Von Heute Entertainment
17.10.2026, 20:42
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Beim großen Jubiläum des "Schlagerboooms" steht nicht nur die Musik im Mittelpunkt. Florian Silbereisen eröffnet die live im ORF übertragene Samstagsshow mit einer klaren Botschaft: Bei seiner Schlagerparty soll jeder Mensch willkommen sein.

"Ganz egal, woher sie kommen. Ganz egal, woran sie glauben und ganz egal, wen sie lieben", betont der Entertainer gleich zu Beginn. Damit macht er deutlich, dass Zusammenhalt für ihn bei der großen Feier eine zentrale Rolle spielt.

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Alle dürfen mitfeiern

Dass das Format Menschen begeistert, zeigt auch der jährliche Andrang: Laut Silbereisen reisen jährlich mehr als 20.000 Besucher extra an, um gemeinsam zu feiern.

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Zum zehnten Jubiläum hat er erneut eine hochkarätige Gästeliste zusammengestellt. Mit dabei sind unter anderem Maite Kelly, Helene Fischer und Andreas Gabalier.

Für die Fans verspricht der Abend damit eine große Schlagerparty – und eine Botschaft, die weit über die Musik hinausgeht.

red, 17.10.2026, 20:42
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