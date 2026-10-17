i Ben Affleck findet Sex anstrengend. REUTERS/Mario Anzuoni Ben ist zu müde "Eine Menge Arbeit" – Affleck findet Sex zu anstrengend Ben Affleck spricht offen über sein Sex und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Warum ihm die Lust inzwischen zu anstrengend ist, verrät er selbst. Von Heute Entertainment 17.10.2026, 16:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ben Affleck (54) spricht ungewöhnlich offen über sein Sexleben. In der Sendung "SubwayTakes with Kareem Rahma" erklärt der "Batman"-Star, warum Sex für ihn mittlerweile keine große Rolle mehr spielt.

Auf die Frage, ob er keinen Sex mehr habe, antwortet er trocken: "Nein, weil ich jetzt müde bin. Und Sex ist eine Menge Arbeit. Besonders, wenn man es gut machen will."

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Wie "Promiflash" berichtet, soll der Schauspieler nach seinen gescheiterten Ehen mit Jennifer Garner und Jennifer Lopez auch bei Dates inzwischen genauer hinschauen.

Eine Quelle verriet dem Magazin "Closer": "Ben sagt, dass er versucht, sich zu verbessern, und dazu gehört, sehr bewusst auszuwählen, mit wem er sich verabredet, was viel mehr Zeit allein bedeutet hat".

Erstmal keine neue Beziehung

Eine neue Beziehung hat für Affleck derzeit keine Priorität. Nach einer unangenehmen Erfahrung will er Dating-Apps meiden und lieber auf eine ernsthafte Verbindung setzen.

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Neben seiner Arbeit als Schauspieler, Produzent und Regisseur verbringt er viel Zeit mit seinen drei Kindern Violet, Fin und Samuel, die er mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner hat. Auch seine Ehe mit Jennifer Lopez ist längst Geschichte: Die Scheidung wurde am 20. Februar 2025 rechtskräftig.