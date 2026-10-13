i Amanda Seyfried während der New York Fashion Week im September. REUTERS/Caitlin Ochs Projekt abgelehnt Amanda Seyfried hat keine Lust mehr auf Sexszenen Früher war es für sie ganz normal, heute ist es ihr unangenehm: Amanda Seyfried hat deshalb sogar eine Serie abgelehnt. Von Heute Entertainment 13.10.2026, 16:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Klare Ansage von Amanda Seyfried (40): Sexszenen kommen für die Schauspielerin derzeit nicht mehr infrage. Beim Hamptons International Film Festival verriet sie im Gespräch mit Alec Baldwin (68), dass sie deswegen sogar eine Rolle ausgeschlagen hat.

"Ich habe eine Serie abgelehnt, in der ich ständig Sex hätte haben müssen, und zwar wegen des Sex", erzählte die "Mamma Mia!"-Darstellerin. Um welches Projekt es ging, verriet sie nicht. Mit wem sie drehen hätte sollen, sei ihr egal gewesen: "Ich will es nicht machen. Es ist mir unangenehm. Ich habe gerade keine Lust darauf." Vor allem eines will sie nicht: "Nackt mit einem Fremden zu sein."

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"Und sie bezahlen mich dafür"

Das war nicht immer so. Mit Filmen wie "Chloe" oder "Lovelace" hatte Seyfried keine Berührungsängste mit freizügigen Rollen. "Ich kann nicht glauben, dass ich damals einfach so war: 'Wir müssen rumknutschen. Super! Das ist toll. Ich weiß, wie man knutscht'", erzählte sie lachend. "Es war so lustig. Es war keine große Sache. Ich darf heute einen heißen Typen küssen, und sie bezahlen mich dafür."

Inzwischen sieht sie das anders. Ihr Job werde mit dem Alter immer seltsamer, schließlich müsse man mit Menschen romantisch sein, mit denen man es gar nicht ist. Außerdem habe sie jetzt Kinder, "die darauf achten, was ich mache". Seyfried hat mit Schauspieler Thomas Sadoski (50) eine Tochter und einen Sohn.

Ganz für immer ausschließen will sie Sexszenen aber nicht. "Vielleicht, wenn so ein Projekt später nochmal kommt, bin ich an einem anderen Punkt."