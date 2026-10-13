i Beim Ja-Wort versagt sein Gedächtnis TikTok Virales Video Panne bei Hochzeit! Bräutigam sagt falschen Namen Ein Bräutigam sorgte bei seiner eigenen Hochzeit für Lacher. Bei seinem Ja-Wort spielte ihm sein Gedächtnis einen peinlichen Streich. Von Heute Entertainment 13.10.2026, 14:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es sollte der schönste Tag seines Lebens werden, doch dann passierte dem Bräutigam ein folgenschwerer Versprecher.

Ausgerechnet beim Ja-Wort kam ihm plötzlich ein falscher Name über die Lippen – vor allen versammelten Hochzeitsgästen.

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Das Video des peinlichen Moments verbreitet sich derzeit wie ein Lauffeuer im Netz und hat bereits Millionen Aufrufe gesammelt. Die Reaktionen der Gäste und der Braut sorgen für zusätzliche Erheiterung.

Der Clip zeigt den Moment, in dem dem Bräutigam bei der Trauung sein Gedächtnis versagt. Statt den Namen seiner Braut auszusprechen, nannte er einen anderen weiblichen Namen.