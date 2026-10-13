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Ausraster im TV

Legat-Sohn disst Frauen: "Könnt nichts außer kochen"

Bei einer Challenge im "Sommerhaus der Stars" rastet Nico Legat komplett aus und beleidigt Frauen mit üblen Sprüchen.
Von Heute Entertainment
13.10.2026, 12:28
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Die achte Folge von "Sommerhaus der Stars" hat es in sich: Bei einem Spiel, bei dem Nico Legat (28) mit verbundenen Augen Auto fahren muss und seine Freundin Laura (26) ihm die Richtung ansagt, verliert der Reality-Star völlig die Beherrschung.

Keine zwei Minuten dauert es, bis der erste Ausraster kommt. "Frauen im Auto. Navigieren: Ihr könnt nichts. Geht alle hinter den Herd", schreit Nico seinen Frust heraus. Und es wird noch schlimmer.

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"Ihr könnt nichts, ihr Frauen. Ihr könnt alle nichts außer kochen und blöde Scheiße labern", wettert er vor der versammelten Gruppe weiter. Eine Einsicht nach dem Spiel? Fehlanzeige.

Auch andere Paare scheitern

Auch bei Anna (26) und Tano (25) lief die Challenge nicht rund. Als Tano meint, Anna könne nicht so gut Auto fahren, kontert sie trocken: "Ich bin ja auch nicht gefahren, du bist ja Auto gefahren."

Tabak-Streit eskaliert

Für weiteren Zündstoff sorgen Ginger Costello-Wollersheim (40) und Lukas Reiter (32). Die beiden verstecken den Tabak vor den anderen Bewohnern. Ferry (31) findet das gar nicht lustig und kippt aus Rache den ohnehin knappen Wasservorrat aus.

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Ginger platzt der Kragen, und sie beschimpft Ferry als "Hu***sohn". Als seine Freundin Kathy (29) sie darauf anspricht, kommt eine halbherzige Entschuldigung: "Ja, Tschuldigung, ich hätte auch Arschloch sagen können."

Folge 8 von "Sommerhaus der Stars" ist ab sofort bei RTL+ abrufbar. Im TV läuft die Sendung immer dienstags um 20.15 Uhr bei RTL.

red, 13.10.2026, 12:28
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