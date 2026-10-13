i RJ Mitte bei der Premiere von "El Camino: A Breaking Bad Movie" im Jahr 2019. REUTERS/Mario Anzuoni RJ Mitte Er war verlobt! "Breaking Bad"-Star ist tot (34) Der Schauspieler starb am Montag in Texas. Nur ein Jahr vor seinem Tod hatte er seiner langjährigen Freundin einen Antrag gemacht. Von Heute Entertainment 13.10.2026, 10:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Schauspielwelt trauert um RJ Mitte. Der Darsteller, der durch seine Rolle als Walter White Junior in der Kultserie "Breaking Bad" weltberühmt wurde, ist am Montag im Alter von nur 34 Jahren in Texas gestorben. Die Ermittler versuchen aktuell noch zu klären, was genau die Ursache für seinen Tod war.

Besonders tragisch: Der Schauspieler hinterlässt seine langjährige Lebensgefährtin Kennedy Suarez, mit der er in Brownsville zusammenwohnte. Erst etwa ein Jahr vor seinem Tod hatten sich die beiden verlobt.

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Wie "Promiflash" berichtet, machte RJ den Antrag am 10. Oktober 2025, Kennedys 30. Geburtstag. Der besondere Moment fand beim Wohltätigkeitsevent "Dia del Sol" im kalifornischen Carlsbad statt. Die Einnahmen der Veranstaltung gingen an eine Organisation für Menschen mit Zerebralparese, für die Mitte als offizieller Botschafter aktiv war.

Nach der Verlobung geriet RJ regelrecht ins Schwärmen: "Ich bin überglücklich, meinen Menschen gefunden zu haben, meine Lebenspartnerin, die mich dazu bringt, besser sein zu wollen, ganz gleich, was wir gerade tun." Weiter erklärte er: "Kennedy ist mein Ein und Alles, und ich kann es kaum erwarten."

Auch Bryan Cranston, der in "Breaking Bad" seinen Serienvater Walter White spielte, meldete sich nach der traurigen Nachricht zu Wort. "Ich bin zutiefst verzweifelt, während ich dies heute Abend schreibe. RJ Mitte, mein lieber Sohn aus "Breaking Bad", ist gestorben", schrieb der 70-Jährige auf Instagram.

Mitte wurde mit einer Zerebralparese geboren und setzte sich später intensiv für die Rechte von Menschen mit Behinderung ein. Seine Erkrankung ließ er dabei nie als Ausrede gelten – im Gegenteil. "Breaking Bad" lief von 2008 bis 2013 über fünf Staffeln und machte den damals erst 14-Jährigen weltberühmt.