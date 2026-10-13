Hollywood-Star beißt Flugbegleiter – Festnahme

Die US-Schauspielerin Selma Blair ("Eiskalte Engel", Hellboy") ist auf einem Flug von Los Angeles nach New York ausfällig geworden.
Laut übereinstimmenden Berichten wurde sie nach der Landung am John-F.-Kennedy-Flughafen in New York in Gewahrsam genommen. Die Flughafenbehörde teilte mit, Blair sei anschließend zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.
Blair soll während des Delta-Flugs 938 laut Medienberichten einen Mitarbeiter des Flugpersonals geschlagen und einen weiteren gebissen haben. Zudem habe sie versucht, eine Flugzeugtür zu öffnen.
Beide betroffenen Crewmitglieder berichteten von Verletzungen; einer von ihnen wurde im Krankenhaus behandelt. Diese Details wurden von den Behörden bislang jedoch nicht offiziell bestätigt.
Ein Sprecher der Fluggesellschaft Delta erklärte dem 'Guardian', dass man eine 'Null-Toleranz-Politik gegenüber ungebührlichem oder rechtswidrigem Verhalten' verfolge. Die Sicherheit der Passagiere und Crew habe oberste Priorität.
Das Management der Schauspielerin gab bekannt, Blair habe einen 'gesundheitlichen Notfall' erlitten, der zu dem Verhalten geführt habe. 'Nach der Landung hat sie sofort ärztliche Behandlung erhalten und ist derzeit in stabilem Zustand', hieß es.
Die Bundespolizei FBI prüft nun den Vorfall. Bereits 2016 war Blair bei einem Flug auffällig geworden und hatte sich im Anschluss entschuldigt.
Blair ist durch Filme wie "Eiskalte Engel", "Hellboy" und "Natürlich blond" bekannt geworden. 2018 machte sie öffentlich, dass sie an Multipler Sklerose leidet – einer chronischen Erkrankung des Nervensystems.