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Schauspielerin <strong>Selma Blair</strong> verlässt das Strafgericht von Queens nach ihrer Anklageverlesung; sie war festgenommen worden, nachdem Flugbegleiter auf einem Delta-Air-Lines-Flug von Los Angeles nach New York einen
Schauspielerin Selma Blair verlässt das Strafgericht von Queens nach ihrer Anklageverlesung; sie war festgenommen worden, nachdem Flugbegleiter auf einem Delta-Air-Lines-Flug von Los Angeles nach New York einen "körperlich übergriffigen Passagier" gemeldet hatten.
REUTERS/STRINGR.COM
Eklat in luftiger Höhe

Hollywood-Star beißt Flugbegleiter – Festnahme

Die Schauspielerin Selma Blair wurde nach einem Zwischenfall an Bord eines Flugs von Los Angeles nach New York vorübergehend festgenommen.
Von Heute Entertainment
13.10.2026, 08:24
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Die US-Schauspielerin Selma Blair ("Eiskalte Engel", Hellboy") ist auf einem Flug von Los Angeles nach New York ausfällig geworden.

Laut übereinstimmenden Berichten wurde sie nach der Landung am John-F.-Kennedy-Flughafen in New York in Gewahrsam genommen. Die Flughafenbehörde teilte mit, Blair sei anschließend zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.

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Auseinandersetzung mit Crewmitgliedern

Blair soll während des Delta-Flugs 938 laut Medienberichten einen Mitarbeiter des Flugpersonals geschlagen und einen weiteren gebissen haben. Zudem habe sie versucht, eine Flugzeugtür zu öffnen.

Beide betroffenen Crewmitglieder berichteten von Verletzungen; einer von ihnen wurde im Krankenhaus behandelt. Diese Details wurden von den Behörden bislang jedoch nicht offiziell bestätigt.

<strong>Selma Blair</strong> bei Variety’s 2026 Power of Women in Los Angeles, September 2026.
Selma Blair bei Variety’s 2026 Power of Women in Los Angeles, September 2026.
REUTERS/Mario Anzuoni

Ein Sprecher der Fluggesellschaft Delta erklärte dem 'Guardian', dass man eine 'Null-Toleranz-Politik gegenüber ungebührlichem oder rechtswidrigem Verhalten' verfolge. Die Sicherheit der Passagiere und Crew habe oberste Priorität.

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Blair erlitt laut Management einen Notfall

Das Management der Schauspielerin gab bekannt, Blair habe einen 'gesundheitlichen Notfall' erlitten, der zu dem Verhalten geführt habe. 'Nach der Landung hat sie sofort ärztliche Behandlung erhalten und ist derzeit in stabilem Zustand', hieß es.

Die Bundespolizei FBI prüft nun den Vorfall. Bereits 2016 war Blair bei einem Flug auffällig geworden und hatte sich im Anschluss entschuldigt.

Blair ist durch Filme wie "Eiskalte Engel", "Hellboy" und "Natürlich blond" bekannt geworden. 2018 machte sie öffentlich, dass sie an Multipler Sklerose leidet – einer chronischen Erkrankung des Nervensystems.

red, 13.10.2026, 08:24
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