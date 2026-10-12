i Im Intro der neuen Staffel "The Kardashians" spielt KI eine große Rolle. Hulu "Schrecklich & peinlich" KI-Fail in "The Kardashians" sorgt für Wirbel Die Kardashians starten mit einem KI-Video in die neue Staffel. Die Botschaft dahinter kommt bei vielen Fans aber nicht wie geplant an. Von Heute Entertainment 12.10.2026, 15:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer die neue Staffel von "The Kardashians" startet, reibt sich erst einmal die Augen. Die achte Staffel der Reality-Show beginnt nämlich mit einem Intro, das fast komplett mit künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Und das sorgt im Netz für heftige Diskussionen.

Zu sehen sind zunächst KI-Versionen der Familie: Kris Jenner (70) entspannt auf einer Jacht in Südfrankreich, Kourtney Kardashian (47) trinkt mit Ehemann Travis Barker (50) Matcha in Japan. Doch je länger der Clip läuft, desto absurder wird es.

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Als plötzlich Khloé Kardashians (42) Augen unterschiedlich groß sind, Kim Kardashian (45) eine Nase aus ihrem Ohr wächst und Kylie Jenner (29) ein Schwanz wie bei einer Raubkatze wird klar, dass es sich hierbei um einen Gag handelt.

Dann treffen die echten Kardashians auf ihre Doubles. "Ehrlich, Schätzchen, wir finden euch toll, aber KI ist viel einfacher", erklärt die KI-Kris. "Keine Terminkonflikte, kein Styling nötig, und wir können auf Kommando weinen, ohne das Make-up zu ruinieren." Kim ist verwirrt: "Moment mal, sind wir KI? Waren wir die ganze Zeit KI?" Kourtney trocken: "Ich glaube, wir würden es wissen, wenn wir KI wären, Kimberly."

Am Ende drückt Khloé den Notschalter. "Ich glaube, es ist Zeit, dass diese KI-Bitches verschwinden", sagt sie, die digitalen Doubles schmelzen dahin. Der Titel der Staffel: "The Kardashians: AI Could Never", also "KI könnte das niemals".

"Wie viel Süßwasser wurde verschwendet?"

Die Botschaft gegen KI sollte also klar sein. Viele Zuschauer sehen das trotzdem anders. "KI zu verwenden, um eine Botschaft gegen KI zu senden, ist so heuchlerisch", schrieb ein User. Ein anderer fragte: "Wie viele Liter Süßwasser wurden für dieses KI-Video verschwendet?" Manche fanden das Intro schlicht "schrecklich, peinlich und unnötig", andere feierten die Selbstironie.