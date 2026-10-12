i In einer Halle in Klagenfurt warten rund 1000 Stücke aus Heinos Besitz auf neue Besitzer. APA-Images / dpa / Sebastian Christoph Gollnow Alles muss raus! Schlagerstar Heino versteigert sein ganzes Leben Bentley, Bühnenoutfits und ein Mammutknochen: Heino trennt sich von Erinnerungen an seine Hannelore. Der Erlös hat ein besonderes Ziel. Von Heute Entertainment 12.10.2026, 12:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alles muss raus: Heino (87) versteigert Erinnerungen aus 60 Jahren. In einer riesigen Halle in Klagenfurt stehen rund 1000 Stücke bereit, die der Volkssänger in den vergangenen Monaten zusammengetragen hat. Viele davon stammen aus seinem Leben mit seiner verstorbenen Ehefrau Hannelore.

Unter den Hammer kommen kostbare Möbel, Antiquitäten, Musikinstrumente, Schmuck aus Gold und Silber, Uhren und Porzellan. Fans dürfen auf Heinos Bühnenoutfits und seinen Bentley bieten. Von Hannelore gibt es ihr enzianblaues BMW-Cabrio, ihre Hüte, Brillen und Kleider sowie ihre Elefantensammlung.

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Besonders wertvoll sind einige Gemälde, die einst Thronfolger Franz Ferdinand gehörten. Seine Ermordung in Sarajevo 1914 löste den Ersten Weltkrieg aus.

Dazu kommen ein paar echte Kuriositäten: der Originalknochen eines Mammuts, historische Hahnenkampf-Stühle und ein Jagdgewehr samt Antilopen-Trophäe. Die Antilope hat Hannelore selbst erlegt. Die gebürtige Österreicherin war vor Heino mit Großwildjäger Prinz Alfred "Alfie" von Auersperg verheiratet, mit ihm verbrachte sie oft Monate in Afrika.

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"Wie eine Zeitreise"

Der Abschied fällt dem Sänger sichtlich nicht leicht: "Wenn ich hier durch die Gänge gehe, ist das wie eine Zeitreise. Vieles ist mit Erinnerungen verbunden. Das war ja ein Teil unseres Lebens, von dem ich mich hier trenne", sagt er zu "Bild". "Aber bevor es irgendwo verstaubt, gebe ich es doch lieber an Menschen ab, die Freude daran haben."

Gestartet ist die Online-Auktion am Sonntag auf cavinnash.at, sie läuft bis 20. November. Wer die Stücke vorher selbst sehen will, kann sie am 17. November zwischen 10 und 12 Uhr in Klagenfurt besichtigen. Erwartet wird ein sechsstelliger Betrag.

Wohin das Geld fließt, steht schon fest. "Der Erlös ist für meinen Enkel Lennie vorgesehen", verrät Heino. Der Dreijährige ist der Sohn von Heinos Manager Helmut Werner (42), dessen Familie für den Sänger in den letzten Jahren zur Wahl-Familie geworden ist.