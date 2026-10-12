i Rapper Haftbefehl muss seine nächsten Konzerte absagen. APA-Images / dpa / Paul Zinken Konzerte abgesagt Rapper Haftbefehl steht "unter ärztlicher Aufsicht" Statt des Rappers selbst meldet sich sein Bruder bei den Fans. Und bittet um Verständnis. Von Heute Entertainment 12.10.2026, 09:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rapper Haftbefehl (40), bürgerlich Aykut Anhan, muss seine nächsten Auftritte absagen. Bekannt gegeben hat das nicht er selbst, sondern sein Bruder Cem Anhan, der als Rapper Capo bekannt ist, am Sonntagabend in einem Instagram-Video.

"Wie ihr wisst, kann mein Bruder Aykut gerade selbst nicht zu euch sprechen. Denn er befindet sich aktuell unter ärztlicher Aufsicht und muss sich gerade voll und ganz auf seine Gesundheit konzentrieren", erklärt Capo darin. Die Familie habe deshalb gemeinsam entschieden, die geplanten Konzerte abzusagen.

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Betroffen sind zwei Shows: Am 15. Oktober hätte Haftbefehl in Düsseldorf auftreten sollen, am 18. Oktober in Berlin. Was mit den Tickets passiert, ist noch offen.

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Erst Ende September hatte der Rapper in Frankfurt sein Bühnen-Comeback gefeiert, glücklich verlief der Abend allerdings nicht. Der Auftritt soll nur rund eine Stunde gedauert haben, keinen einzigen Song soll Haftbefehl allein performt haben. Schon im Sommer hatte er wegen gesundheitlicher Probleme eine Pause angekündigt, auch in der Vergangenheit fielen immer wieder Konzerte aus.

"Die Zeit, die er jetzt braucht"

Capo entschuldigte sich bei den Fans und zeigte Verständnis für ihre Enttäuschung. Gleichzeitig bat er darum, die Entscheidung der Familie zu respektieren und seinem Bruder "die Zeit zu geben, die er jetzt braucht".