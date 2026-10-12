i L'Osteria Gründer Klaus Rader kam bei einem schweren Unfall ums Leben. Instagram "Unvorstellbare Tragödie" Nach Todes-Crash! Frau von L'Osteria-Gründer spricht Nur zwei Tage nach dem tödlichen Unfall von L'Osteria-Gründer Klaus Rader (†63) auf Mallorca meldet sich seine Ehefrau Viktoria erstmals zu Wort. Von Heute Entertainment 12.10.2026, 07:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Schock sitzt tief! Am Freitag (9. Oktober) verlor Unternehmer Klaus Rader bei einem tragischen Porsche-Unfall auf Mallorca sein Leben.

Der 63-Jährige stürzte während einer Rallye mit seinem Sportwagen in eine Schlucht. Zurück bleiben seine Ehefrau Viktoria und die vier gemeinsamen Kinder.

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Nun bricht die Witwe erstmals ihr Schweigen. Auf Instagram bedankt sich die Stylistin für die zahlreichen Nachrichten und die große Anteilnahme nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes.

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"Unglaublich schmerzvolle Zeit"

"Ich bin dankbar für jede Nachricht, jedes freundliche Wort und jede Geste der Liebe und Unterstützung, die ihr mir in dieser unglaublich schmerzvollen Zeit geschickt habt", schreibt Viktoria in ihrem emotionalen Statement.

Gleichzeitig richtet sie eine eindringliche Bitte an die Öffentlichkeit. "Während ich versuche, mit dieser unvorstellbaren Tragödie umzugehen, bitte ich euch freundlich und respektvoll um Verständnis und Mitgefühl."

Die vierfache Mutter möchte sich nun zurückziehen und gemeinsam mit ihren Kindern in Ruhe trauern. Sie brauche Zeit, um den schweren Schicksalsschlag überhaupt begreifen zu können. Ihr größter Wunsch sei es derzeit, dass die Privatsphäre ihrer Familie respektiert werde.

Erst vor wenigen Monaten Hochzeit gefeiert

Erst Ende Juni hatten Klaus und Viktoria Rader auf Mallorca noch einmal geheiratet. Im Alcázar de Artà feierte das Paar seine Liebe mit einer romantischen Zeremonie. Kennengelernt hatten sich die beiden einst im Münchner Club "Hugo's". Bereits 2010 gaben sie sich standesamtlich das Jawort. Gemeinsam bekamen sie vier Kinder.

Doch nun wurde das Familienglück auf tragische Weise zerstört. Bei der "550 Challenge Mallorca" kam der Unternehmer mit seinem Porsche GT3 RS auf der Landstraße zwischen Pollença und Lluc von der Fahrbahn ab und stürzte in eine Schlucht.

Für den 63-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Seine 39-jährige Beifahrerin überlebte schwer verletzt. Die genaue Unfallursache ist weiterhin unklar.