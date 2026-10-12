i Anna-Carina Woitschack ist wieder verliebt, ihr Neuer überraschte sie bei ihrem Konzert in Dessau. Reuters; Instagram/anna.carina.woitschack Rosen & Kuss "Sehr, sehr glücklich" – Woitschack zeigt neuen Partner Mitten im Konzert kam ein Mann mit einem riesigen Rosenstrauß zu Anna-Carina Woitschack auf die Bühne. Dann gab es einen Kuss vor allen Fans. Von Heute Entertainment 12.10.2026, 11:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlagerstar Anna-Carina Woitschack (33) ist wieder vergeben! Bei ihrem Jubiläumskonzert im Mitteldeutschen Theater in Dessau ließ sie am Samstag die Liebesbombe platzen, und zwar vor vollem Haus.

Mitten in der Show kam plötzlich ein Mann mit einem riesigen Strauß roter Rosen auf die Bühne. Die beiden küssten sich vor dem Publikum, und damit war das Geheimnis gelüftet. "Jetzt ist es raus. Ihr seid die Ersten! Ich bin wieder sehr, sehr glücklich!", verriet die Sängerin ihren Fans.

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Wer ihr Neuer ist, bleibt vorerst ein Geheimnis. Seinen Namen nannte Woitschack nicht. In ihrer Instagram-Story zeigte sie den romantischen Moment trotzdem, zudem postete sie Bilder mit den Rosen und schrieb auf Englisch dazu: "Alles, was wirklich zählt, ist Liebe".

Neues Glück nach Liebes-Aus

Für die 33-Jährige läuft es heuer ohnehin rund. Ende Mai holte sie sich den Sieg bei "Let’s Dance", jetzt folgt das private Glück. Im Februar hatte sie noch die Trennung von ihrem damaligen Freund Daniel Böhm öffentlich gemacht. Davor war sie mit Moderator Stefan Mross (50) verheiratet.