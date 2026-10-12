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"Smallville"-Darsteller Tom Welling bei den "Teen Choice Awards" 2004.
Reuters; Instagram/tomewelling
Tom Welling

Superman-Star postet versehentlich Nackt-Foto

Eigentlich wollte der Schauspieler nur die Aussicht aus seinem Hotelzimmer zeigen. Doch die Fans entdeckten deutlich mehr.
Von Heute Entertainment
12.10.2026, 11:00
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Da hat Superman wohl nicht aufgepasst! Tom Welling (49), der in "Smallville" jahrelang den jungen Clark Kent spielte, hat seinen rund 2,3 Millionen Instagram-Followern unfreiwillig deutlich mehr gezeigt als geplant.

Am Freitag postete der Schauspieler in seiner Instagram-Story ein Foto der New Yorker Skyline, aufgenommen aus seinem Hotelzimmer. Dazu schrieb er: "Hello NYCC", denn er war für die New York Comic Con in der Stadt. Was er offenbar übersehen hatte: In der Fensterscheibe spiegelte sich sein nackter Körper.

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Den Fans fiel das schnell auf. Rund zehn Stunden blieb das Foto online, bevor er es löschte. Zu spät: Screenshots machten längst im Netz die Runde, sein Name trendete auf X. Wellings Management wollte den Vorfall bisher nicht kommentieren.

Der Schauspieler ließ sich davon nicht beirren. Schon am Samstag stand er gemeinsam mit seinen früheren Serienkollegen Michael Rosenbaum (54), Kristin Kreuk (43) und Erica Durance (48) beim Panel zum 25-Jahr-Jubiläum von "Smallville" auf der Bühne. Auf Instagram lud er die Fans sogar ein, ihn am Stand zu besuchen.

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Kollege macht sich lustig

Und auch für Spott war gesorgt: Rosenbaum, der in der Serie seinen Erzfeind Lex Luthor spielte, stellte das Foto mit einem eigenen Nackt-Selfie nach. Welling nahm es mit Humor und teilte den Seitenhieb in seiner Story.

red, 12.10.2026, 11:00
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