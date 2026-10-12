i Kendall Jenner und Cara Delevingne sind seit Jahren eng befreundet. APA-Images / Action Press/Sipa / Laurent VU "Nichts dagegen" Kendall Jenner über Sex mit Cara Delevingne Seit Jahren wird gemunkelt, dass Kendall Jenner und Cara Delevingne mehr als Freundinnen sind. Jetzt spricht das Model Klartext. Von Heute Entertainment 12.10.2026, 20:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sind sie nur Freundinnen oder doch mehr? Über Kendall Jenner (30) und Cara Delevingne (34) wird seit fast zehn Jahren spekuliert. In der neuen Staffel von "The Kardashians" spricht das Supermodel die Gerüchte jetzt selbst an.

Zum Schluss der ersten Folge erklärt Kendall im Interview: "Ich glaube, wegen unserer Liebe zueinander denken die Leute, ich sei lesbisch." Und weiter: "Es gibt definitiv das Gerücht, dass Cara und ich zusammen waren." Ihre Antwort darauf ist klar: "Was nicht stimmt."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

So ganz ernst nimmt Kendall das Ganze aber nicht. Bei einem Event von L’Oréal Paris sitzt sie mit Cara backstage und spricht das Thema direkt an. "Übrigens, ich habe nichts dagegen, Sex mit Cara zu haben", sagt sie bevor sie selbst anmerkt: "Ich sollte die Klappe halten."

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Schon zu Jahresbeginn hatte sich die 30-Jährige zu den Spekulationen über ihre Sexualität geäußert. Was sie daran wirklich störe, sei, wie gemein die Leute dabei seien. Lesbisch sei sie nicht: "Ich glaube, an diesem Punkt meines Lebens würde ich es offen sagen, wenn ich es wäre."

Delevingne hatte heuer öffentlich gemacht, dass sie sich als lesbisch identifiziert. Jenner ist hingegen aktuell mit "Euphoria"-Star Jacob Elordi (29) liiert.