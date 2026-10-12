1,5 Jahre Funkstille! Til Schweiger taucht wieder auf

Eineinhalb Jahre lang herrschte auf seinem Instagram-Profil Funkstille. Jetzt ist Til Schweiger (62) plötzlich wieder da! Der deutsche Schauspieler zeigt sich an der Seite von Hollywood-Legende Jackie Chan (72).
Auf dem Schnappschuss strahlen die beiden Stars in die Kamera, Schweiger legt dabei freundschaftlich einen Arm um den Actionhelden. Bei seinen Fans sorgt das Foto für Begeisterung. "Ich dachte gerade, das ist eine verdammt gute KI", staunt ein Nutzer.
Hinter dem überraschenden Treffen steckt ein neuer Film! Schweiger steht gemeinsam mit Jackie Chan für den Actionstreifen "Armour of God: Ultimatum" vor der Kamera. Gedreht wird unter anderem in Kasachstan.
Der Film ist bereits der vierte Teil der beliebten Action-Reihe. Jackie Chan schlüpft erneut in die Rolle des Schatzjägers Asian Hawk, der sich auf die Suche nach einem antiken Artefakt begibt. Welche Rolle Schweiger übernimmt, bleibt vorerst geheim. Der Kinostart ist für Februar 2027 geplant.
Nach seiner langen Instagram-Pause meldet sich Schweiger gleich doppelt zurück. Neben dem Foto mit Chan veröffentlicht er auch einen Schnappschuss eines kleinen Hundes.
Besonders sein gemeinsamer Auftritt mit dem Hollywood-Star lässt die Fans jubeln. "Zwei Granaten", "maximale Legenden" und "Gänsehaut" heißt es in den Kommentaren.
Ein Fan freut sich besonders über Schweigers Erscheinungsbild: "Wow Til, du siehst jetzt viel besser aus, machst einen echt guten Eindruck." Andere schreiben: "So schön dich zu sehen" und "Schön mal wieder was von dir zu sehen, Til."
Hinter Schweiger liegen schwierige Jahre. Im Frühjahr 2024 musste der Schauspieler wegen einer schweren Sepsis in einem Krankenhaus auf Mallorca behandelt werden. Auslöser war eine Wunde am Schienbein, durch die Keime in seinen Körper gelangt waren.
Seither hatte sich der 62-Jährige weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im Herbst 2025 gab er in der ARD-Show "Klein gegen Groß" allerdings Entwarnung. Auf die Frage nach seinem Gesundheitszustand erklärte er damals: "Mir geht es super! Sehr gut!"
Zuletzt war Schweiger im September 2026 bei "Schlag den Star" zu sehen, wo er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Dana seine Töchter Luna und Lilli unterstützte.