i Tara klagt über zu wenig Sex mit Dennis RTL Intime Details in Show "Nur zwei Minuten": Sex-Frust bei Tara und Dennis Bei Tara Tabitha und Dennis Lodi hängt der Haussegen offenbar schief. Jetzt packt die Wienerin über ihr Sexleben aus. Von Heute Entertainment 12.10.2026, 18:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei "Temptation Island VIP" stellen Tara Tabitha (33) und Dennis Lodi (31) ihre Liebe auf eine harte Probe.

Doch schon in der ersten Folge wird klar: Hinter den Kulissen läuft längst nicht alles rund. Besonders im Schlafzimmer herrscht bei den beiden derzeit dicke Luft.

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"Für ihn sind zwei Minuten okay"

"Aktuell läuft es im Schlafzimmer leider nicht so gut. Sehr selten und kurz", gesteht Tara überraschend offen. Besonders die Dauer der gemeinsamen Schäferstündchen scheint der 33-Jährigen ein Dorn im Auge zu sein.

"Für ihn ist es okay, wenn es nur zwei Minuten dauert. Aber für mich ist es halt nicht so ansprechend", verrät sie. Ihr Fazit fällt ernüchternd aus: "Gerade ist es nicht zufriedenstellend, hoffentlich bessert sich das bald wieder."

Doch damit nicht genug! Die Wienerin kämpft auch mit Selbstzweifeln. Wegen ihres Gewichts habe sie das Gefühl, von Dennis nicht mehr richtig begehrt zu werden. Auch seine angeblich "plumpe Art" stößt ihr sauer auf. "Das harmoniert nicht so", stellt sie klar.

Schon zu Beginn gab es Zweifel

Dabei war Tara anfangs ohnehin nicht sonderlich begeistert von ihrem heutigen Freund. Kennengelernt hatten sich die beiden bei "Kampf der Realitystars". "Da habe ich immer gesagt: 'Der hat gefühlt nur einen Wortschatz von sechs Wörtern'", erinnert sie sich.

Trotz anfänglicher Zweifel wurden die beiden ein Paar und machten ihre Beziehung Anfang 2025 öffentlich. Jetzt müssen sie bei "Temptation Island VIP" beweisen, wie stark ihre Liebe wirklich ist.

Ob der Treuetest die Beziehung rettet oder die Probleme noch verschärft, bleibt abzuwarten. Die neue Staffel startet am 12. Oktober bei RTL+. Neue Folgen erscheinen immer montags.