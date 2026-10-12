i RJ Mitte ist tot. REUTERS/Mario Anzuoni Spielte Walter Whites Sohn "Breaking Bad"-Star RJ Mitte mit nur 34 Jahren tot Er spielte in 56 Folgen von "Breaking Bad" mit und engagierte sich für Menschen mit Behinderungen. Jetzt gibt es traurige Nachrichten über RJ Mitte. Von Newsdesk Heute 12.10.2026, 22:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der US-Schauspieler RJ Mitte ist im Alter von 34 Jahren gestorben. Bekannt wurde er vor allem durch seine Rolle als Walter White Jr. in der Erfolgsserie "Breaking Bad". Wie mehrere US-Medien am Montag berichteten, starb der Schauspieler im texanischen Brownsville. Ein Sprecher bestätigte seinen Tod laut dem Branchenmagazin "Deadline". Die näheren Umstände werden noch untersucht.

In einer Erklärung würdigte ein Sprecher Mitte als Schauspieler, Philanthropen und engagierten Verfechter der Rechte von Menschen mit Behinderungen. Berichte über die Todesursache sind bislang nicht abschließend bestätigt. Das US-Portal TMZ meldete unter Berufung auf eigene Quellen, dass Mitte durch Suizid gestorben sein soll. Die Ermittlungen zu den Umständen dauern an.

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Hier bekommst du Hilfe In einer akuten Krisen- oder Schocksituation nach einem Todesfall gibt es in Österreich sofortige Unterstützung bei professionellen Hotlines. Diese sind anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Telefonseelsorge: Wähle österreichweit den Notruf 142. Du erreichst hier Tag und Nacht einfühlsame Ansprechpartner, die dir in der Krise zuhören und helfen.

Ö3-Kummernummer: Erreichbar von 16 bis 24 Uhr unter 116 123.

Rat auf Draht: Wenn Kinder oder Jugendliche betroffen sind, ist die Nummer 147 jederzeit erreichbar. Wenn du langfristige Hilfe bei der Trauerbewältigung oder jemanden zum Reden suchst, bieten folgende Stellen in ganz Österreich Unterstützung an: Dachverband Hospiz Österreich, die Plattform Tod und Trauer, die Caritas Trauerbegleitung.

Durch "Breaking Bad" weltweit bekannt

Seinen Durchbruch schaffte RJ Mitte mit der Serie "Breaking Bad", die von 2008 bis 2013 ausgestrahlt wurde. Darin spielte er Walter White Jr., auch Flynn genannt, den Sohn des Chemielehrers Walter White. Dieser steigt nach einer Krebsdiagnose in den Drogenhandel ein. Mitte war in insgesamt 56 Folgen zu sehen.

Eine besondere Verbindung zwischen Schauspieler und Serienfigur bestand auch abseits der Kamera: Beide lebten mit Zerebralparese, einer neurologischen Bewegungsstörung. Mitte nutzte seine Bekanntheit, um sich für mehr Sichtbarkeit und bessere Chancen für Menschen mit Behinderungen einzusetzen. Er engagierte sich unter anderem für Organisationen, die Betroffene unterstützen.

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Erst vor einem Jahr verlobt

Auch privat schien für den Schauspieler ein neuer Lebensabschnitt anzustehen. Im Oktober 2025 verlobte er sich mit seiner langjährigen Partnerin Kennedy Suarez. Den Antrag machte er bei einer Spendengala in San Diego an ihrem 30. Geburtstag.

Noch wenige Tage vor seinem Tod hatte Mitte in einem Podcast über seine Anfänge in Hollywood gesprochen. Dabei erzählte er, dass sein erstes Vorsprechen für einen Anti-Drogen-Werbespot gewesen sei. Kurz darauf erhielt er die Rolle in "Breaking Bad" – einer Serie, die sich mit den zerstörerischen Folgen des Drogengeschäfts beschäftigt.

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Mit seinem Tod verliert die Serienwelt einen Schauspieler, der nicht nur durch seine Rolle bekannt wurde, sondern sich auch für mehr Inklusion in der Unterhaltungsbranche starkmachte.