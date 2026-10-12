i Selma Blair bei einem Event in New York im Juni 2026. IMAGO/Future Image Schlag- und Beiß-Attacke Hollywood-Star Selma Blair dreht im Flugzeug durch Am Sonntag kam es an Bord eines Delta-Airlines-Fluges zu einem heftigen Zwischenfall: Die US-Schauspielerin Selma Blair wurde festgenommen. Von Newsdesk Heute 12.10.2026, 22:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schauspielerin Selma Blair, bekannt aus Filmen wie "After Passion", "Hellboy" und der Serie "Friends", sorgte laut dem Promi-Portal "TMZ" für großes Aufsehen. So soll die 54-Jährige nicht nur versucht haben, eine Flugzeugtüre im Flug zu öffnen, sondern auch eine Flugbegleiterin geschlagen und eine weitere Person gebissen haben.

Der Vorfall ereignete sich auf dem Weg nach New York zum John F. Kennedy International Airport. Laut TMZ gibt es sogar einen Funkmitschnitt, in dem medizinisches Personal am Gate angefordert wird. Eine Flugbegleiterin erlitt dabei Schnittverletzungen, eine andere wurde gebissen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Du oder jemand, den du kennst, benötigt Hilfe in Bezug auf psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt?

Hier findest du sie:

Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555

Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247

Rat auf Draht: 147

Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20

Gewaltschutzzentren: +43 1 585 32 88

Weisser Ring: 0800 112 112

TelefonSeelsorge – Notruf 142 (täglich 0-24 Uhr)

Zwei Verletzte – Blair im Spital

Die Behörden bestätigten gegenüber dem Portal, dass nach dem Vorfall eine Person ins Spital gebracht werden musste. Blair selbst wurde laut Augenzeugen während des Flugs fixiert, nach der Landung festgenommen und ebenfalls ins Spital gebracht.

Im Funkspruch ist zu hören, dass "die auffällige Passagierin" offenbar ihren Kopf gegen eine Trennwand im Flugzeug geschlagen hatte. Ein Sprecher von Selma Blair äußerte sich gegenüber TMZ: "Sie erlitt einen medizinischen Notfall, der zu dem mutmaßlichen Verhalten führte. Nach der Landung wurde sie umgehend medizinisch versorgt und befindet sich derzeit in stabilem Zustand."

Die Bilder des Tages i ?

Auf dem Weg ins Spital soll sie laut "20 Minuten" einem Polizisten mehrmals gegen den Kopf getreten und im Spital auch eine Pflegekraft angegriffen haben.

Diese erstattete daraufhin Anzeige. Blair wird aktuell Körperverletzung in zwei Fällen vorgeworfen.

Nicht der erste Ausraster im Flugzeug

Bereits 2016 sorgte die Schauspielerin für Schlagzeilen, als sie – ebenfalls an Bord eines Flugzeugs – ausrastete und schließlich mit einer Trage aus dem Flieger gebracht werden musste.