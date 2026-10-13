i Bryan Cranston als Walter White in der Serie "Breaking Bad" – JR Mitte spielte seinen Sohn. APA-Images / Mary Evans / SONY PICTURES TELEVISION (Archivbild) RJ Mitte ist tot "Breaking Bad"-Star rührt mit Worten alle zu Tränen RJ Mitte ist mit nur 34 Jahren gestorben. Sein "Breaking Bad"-Vater Bryan Cranston trauert öffentlich um den Schauspieler. Von André Wilding 13.10.2026, 09:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollten sie sich bald wiedersehen. Noch vor wenigen Wochen hatte Bryan Cranston (70) mit seinem ehemaligen "Breaking Bad"-Kollegen RJ Mitte Nachrichten ausgetauscht. Die beiden wollten gemeinsam Mittagessen gehen. Doch dazu wird es nicht mehr kommen.

Mitte, der in der Erfolgsserie Walter White Jr. spielte, ist im Alter von nur 34 Jahren gestorben. Sein Tod erschüttert Hollywood. Besonders schwer trifft die Nachricht Cranston, der in "Breaking Bad" seinen Vater Walter White verkörperte.

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Auf Instagram verabschiedet sich der Schauspieler mit persönlichen Worten von seinem früheren Serien-Sohn.

"Zutiefst verzweifelt" über den Tod

"Während ich dies heute Abend schreibe, bin ich zutiefst verzweifelt. RJ Mitte, mein lieber Sohn aus 'Breaking Bad' ist gestorben", schreibt Cranston zu einem gemeinsamen Foto. Die beiden kannten einander seit Mittes Jugend.

"Ich lernte ihn kennen, als er erst 14 Jahre alt war und für die Rolle des Walter White Jr. gecastet wurde – eine Rolle, die er mit so viel Freude und Begeisterung spielte." Cranston erinnert sich an einen jungen Schauspieler, der mit großer Begeisterung und bemerkenswerter Disziplin am Set arbeitete.

Mitte lebte mit Zerebralparese, einer neurologisch bedingten Bewegungsstörung. Davon habe er sich bei seiner Arbeit nicht aufhalten lassen. Laut Cranston stellte sich sein junger Kollege "mit großer Entschlossenheit dem anspruchsvollen Drehplan" und habe seine Erkrankung "niemals – wirklich niemals – als Ausrede für irgendwas gelten" lassen.

Cranston erinnert sich an gemeinsame Jahre

Während der Dreharbeiten entwickelte sich zwischen den beiden Schauspielern eine enge Verbindung. Cranston und seine Serien-Ehefrau Anna Gunn begleiteten Mitte auch beim Erwachsenwerden.

"Er hat immer auf den Rat, den seine TV-Eltern (Anna Gunn und ich) ihm gegeben haben, gehört – aber als Teenager ignorierte er diese Ratschläge manchmal schelmisch, um es auf die harte Tour zu lernen", erinnert sich der Hollywood-Star.

Dabei sei trotz des großen Erfolgs der Serie eines nie in Vergessenheit geraten: "Er war einer der Stars einer erfolgreichen TV-Serie – aber immer noch ein Kind."

Geplantes Mittagessen fand nie statt

Besonders erschüttert zeigt sich Cranston über die Umstände von Mittes Tod. Laut seinem Sprecher nahm sich der 34-Jährige das Leben. "Warum?", fragt Cranston in seinem Beitrag.

Die Nachricht trifft ihn auch deshalb so hart, weil die beiden erst kürzlich Kontakt hatten. Noch vor wenigen Wochen schrieben sie einander, "um uns auszumachen, wo wir uns zum Mittagessen treffen können".

Nun bleibt die Frage, ob dieses Treffen etwas verändert hätte. "Ich weiß nicht, ob dieses Mittagessen seine Zukunft geändert hätte", schreibt Cranston. "Aber ich weiß, dass ich ihn geliebt habe, und ich die gemeinsame Zeit während der Jahre der Serie sehr genossen habe – auch nachdem das Rampenlicht von 'Breaking Bad' verblasst war."

Hier bekommst du Hilfe In einer akuten Krisen- oder Schocksituation nach einem Todesfall gibt es in Österreich sofortige Unterstützung bei professionellen Hotlines. Diese sind anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Telefonseelsorge: Wähle österreichweit den Notruf 142. Du erreichst hier Tag und Nacht einfühlsame Ansprechpartner, die dir in der Krise zuhören und helfen.

Ö3-Kummernummer: Erreichbar von 16 bis 24 Uhr unter 116 123.

Rat auf Draht: Wenn Kinder oder Jugendliche betroffen sind, ist die Nummer 147 jederzeit erreichbar. Wenn du langfristige Hilfe bei der Trauerbewältigung oder jemanden zum Reden suchst, bieten folgende Stellen in ganz Österreich Unterstützung an: Dachverband Hospiz Österreich, die Plattform Tod und Trauer, die Caritas Trauerbegleitung.

Einsatz für Menschen mit Behinderung

RJ Mitte wurde durch seine Rolle in "Breaking Bad" international bekannt. Doch seine Bekanntheit nutzte er auch abseits der Schauspielerei. Er engagierte sich für Menschen mit Behinderung und setzte sich dafür ein, Vorurteile abzubauen.

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Unter anderem war er Botschafter der Organisationen "United Cerebral Palsy" und "Shriners Children‘s". Darüber hinaus leitete er die gemeinnützige "Mitte Foundation", die verschiedene soziale Initiativen unterstützt.

Auch nach dem Ende von "Breaking Bad" blieb Mitte als Schauspieler aktiv. Er war unter anderem in den Serien "The Guardians of Justice" und "Switched" sowie in den Filmen "The Recall" und "The Oak Room" zu sehen.

Zuletzt machte er noch Werbung für seinen neuen Film "Talking to Strangers", dessen Veröffentlichung bevorstand.

"Ich vermisse dich, Sohn"

Am Ende seines Instagram-Beitrags richtet Bryan Cranston noch einmal persönliche Worte an seinen verstorbenen Kollegen. "Ich vermisse dich, Sohn." Zugleich appelliert er an Menschen in psychischen Krisen, sich professionelle Unterstützung zu holen.

Die Bilder des Tages i ?

Aus der gemeinsamen Arbeit an "Breaking Bad" war eine Verbindung entstanden, die auch Jahre nach dem Ende der Serie Bestand hatte. Das geplante Wiedersehen der beiden Schauspieler wird nun nicht mehr stattfinden.