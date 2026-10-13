i Daniela Katzenberger hat sich die Schamlippen straffen lassen. APA-Images / Action Press / azee Für schlappe 3.000€ Katzenberger offenbart Intim-OP: "Nur noch Lappen" Nach dem Abnehmen störte Daniela Katzenberger ein ganz intimes Detail. Jetzt spricht die Kultblondine offen über ihre OP. Von Heute Entertainment 13.10.2026, 09:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Daniela Katzenberger (40) hat sich erneut unters Messer gelegt und dieses Mal ging es etwa nicht um Po oder Busen, sondern ihren Intimbereich. Konkret ließ sie sich die Schamlippen straffen, und wie es sich für die Katze gehört, redet sie ganz offen darüber.

Schuld war ihr Gewichtsverlust. Im Sommer 2023 krempelte Katzenberger ihr Leben um, setzte auf Krafttraining und verlor rund elf Kilo. "Wenn du abnimmst, nimmst du überall ab", erklärt sie im Interview mit "Bild".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auch die äußeren Schamlippen seien dünner geworden. "Aus meinen Schamlippen war komplett die Luft raus, wie bei einem platten Reifen! Das waren keine Lippen mehr, sondern nur noch Lappen!"

Richtig bewusst wurde ihr das beim Sport. "Ich bin ja immer viel auf dem Trampolin unterwegs und als ich irgendwann das Gefühl hatte, dass die so nachwippen, wie so ein alter Teebeutel, da habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen."

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Handtasche oder Schamlippen?

Anfang März ließ sie sich schließlich bei einer Ärztin in Köln operieren, Kostenpunkt rund 3.000 Euro. "Handtasche kaufen oder Schamlippen straffen. Ich hab mich für meine Lippen entschieden, weil es mich gestört hat."

Ganz ohne Schmerzen ging das nicht. Erholen musste sie sich ausgerechnet beim Familienurlaub auf einem Campingplatz am Gardasee. "Da bin ich dann zwischen Zelten und Wohnmobilen herumgehumpelt."

Am schlimmsten war der Gang aufs Klo: "Ich bin beim Pipimachen jedes Mal zehn Tode gestorben, weil das durch die Narbe so weh tat." Zu sehen ist das Ganze ab 23. Oktober in neuen Folgen ihrer Reality-Show auf Vox und RTL+.

"Pussy-Patriotin"

Bereut hat sie den Eingriff trotzdem nicht. Im Gegenteil: Katzenberger will anderen Frauen Mut machen, offener über ihren Intimbereich zu sprechen. "Ich fühle mich gerade wie eine Vagina-Verfechterin, jetzt bin ich eine Pussy-Patriotin."

Und Ehemann Lucas Cordalis (59) freut sich mit. "Klar sehen die nur ich und Lucas, aber das sind immerhin schon zwei Menschen, für die es sich lohnt, gut auszusehen."